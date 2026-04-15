白沙屯媽祖魅力無國界！法國男帶妻小朝聖 讚台灣香客「超友善」

來自法國的磊杰宏，一家3口首次體驗徒步進香。他表示，聽說這是台灣必參與的宗教盛事，因此想要來體驗這有名的宗教文化，更大讚台灣香客超友善。（記者李文德攝）

白沙屯媽祖徒步往北港進香，進入第三天，目前已抵達西螺、虎尾交界，吸引成千上萬香燈腳隨行，特別的是也有國外訪客一起參與。來自法國的磊杰宏，一家3口首次體驗徒步進香。他表示，聽說這是台灣必參與的宗教盛事，因此想要來體驗這有名的宗教文化，也大讚台灣香客超友善。

白沙屯媽祖鑾轎大約上午11點進入雲林西螺，之後在福興宮停駕休息至下午2點，再度起駕後分別前往西螺廣福宮、東昇幼兒園、西螺果菜市場、魚寮鎮南宮停駕休息，目前鑾轎朝著虎尾或土庫一帶行進，粉紅超跑的魅力也讓周邊成千上萬的香燈腳隨行。

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進香隊伍中，38歲來自法國的磊杰宏，今天帶著全家從台北南下參加特別的宗教盛事。磊杰宏說，聽聞白沙屯媽祖進香是在台灣必做之事，因此想趁機前來體驗其魅力，目前走來香客們都很友善，即便像他帶小孩前來參與，香客們都對小朋友很友善，還會跟其他香客相互提醒。

磊杰宏說，在國外主要都是個人徒步朝聖，眾多人齊心一起徒步進香，是沒有類似情況，看到大批香燈腳們為了宗教信仰而虔誠隨行，令他感到讚嘆。

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