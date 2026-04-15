淡江大橋「整排大貨車」時速60公里通過！嚴苛測試影像曝光

淡江大橋載重測試。（公路局提供）

淡江大橋載重測試。（公路局提供）

淡江大橋預計5月12日通車，交通部公路局今天（15日）說明，本週開始做的車輛載重試驗已完成，較原規劃3天期程提前完成，整排大貨車用時速60公里行進測試載重，並公布完整影片、照片。

公路局表示，淡江大橋車輛載重試驗分為靜態、動態載重試驗兩部分，4月13日已完成靜態載重試驗，透過不同車輛停放與加載配置，量測橋梁於特定受力狀態下的撓度、應變及位移反應。

昨天（14日）則完成動態載重試驗，模擬車輛於橋梁上移動時的受力情形，進一步掌握橋梁在不同車速條件下的動態反應與整體結構行為。公路局說明，動態載重試驗主要是由載重車輛依序於橋面不同車道通行，分別以時速5、20、40及60公里等4種速度進行測試。

測試藉由重複通行與精密儀器同步量測，蒐集橋梁於車輛移動荷重作用下的振動、位移及相關結構反應資料。依試驗規劃，各車道都須依不同速率反覆辦理測試，以驗證橋梁在實際營運條件下的受力表現是否符合設計分析預期，並作為後續橋梁監測管理及維護作業的重要參據。

淡江大橋由交通部公路局獨立建造，是連結新北市淡水與八里地區的重要交通建設，目前正進行各種通車前的各項檢測、驗證及整備工作，後續也將持續依計畫完成相關作業，穩健推進通車前各項準備工作，以確保橋梁安全。

淡江大橋載重測試。（公路局提供）

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