「粉紅超跑」趕行程！彰化縣長出國考察、副縣長跪迎停轎縣府未果

苗栗白沙屯媽祖進香第2天，今天中午停轎在彰化市中山路旁許瑞興公司廠區，廠外大批信眾等待參拜。（記者張聰秋攝）

2026白沙屯媽祖進香12日深夜起駕，今（14日）天第二天行程，上午從大度橋進入彰化市，中午停轎在中山路旁許瑞興公司廠區，下午2點再度起轎繼續南下，沿中山路一路不停，彰化市區人潮爆增。人到日本考察的彰化縣長王惠美派副縣長周傑、民政處長劉玉平在大度橋畔接轎，恭迎白沙屯媽進入彰化縣，但下午3點半左右，「粉紅超跑」行經彰化縣政府大樓前，周傑率縣府一級主管路旁跪迎，祈求媽祖駐駕賜福，但媽祖為了趕行程並未停轎，繼續趕行程。

縣府表示，縣長王惠美因公務行程，目前人在日本，出國前已先行前往苗栗白沙屯拱天宮參拜祈福，展現虔誠信仰，也盼媽祖庇佑彰化，縣民平安健康。

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下午「粉紅超跑」一路沿省道中山路前進，沿途銅鑼聲響，許多人高喊「媽祖媽祖我愛您」，氣氛熱烈；媽祖也有求必應，沿路讓大批排隊等候鑽轎底的信眾一償心願，信眾們跪成3排，很有秩序的讓鑾轎從頭頂而過，完成鑽轎底的祈福心願。

「粉紅超跑」陸續經過縣議會、縣府大樓均未停轎，僅放慢速度，讓早已跪地等候的信眾鑽轎底後，又繼續趕行程。

大批香燈腳走得比「粉紅超跑」快，彰化市中山路沿路成排補給站，讓香燈腳感受彰化的人情味與對媽祖虔誠信仰。（記者張聰秋攝）

白沙屯媽經過彰化市區，沿路都有行動補給站提供食物、茶水為香燈腳補充體力。（記者張聰秋攝）

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