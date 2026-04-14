有神快拜！ 「粉紅超跑」首度衝彰縣警局交通隊甩尾停駕

「粉紅超跑」首度衝彰化縣警局交通隊甩尾停駕。（翻攝白沙屯媽祖網路電視台）

驚喜！白沙屯媽祖鑾轎今天（14日）下午在彰化市中山路進香時，突然轉進對面車道的彰化縣警局交通隊，突如其來之舉讓警方措手不及，媽祖鑾轎直衝交通隊大門還甩尾，最終進行短暫停駕，讓員警相當驚喜直呼：「媽祖來賜福了！」這也是白沙屯媽祖首度停駕交通隊，包括交通隊長李四川、彰化警分局長劉千祥等人都前來迎接，媽祖鑾轎在短暫停留10分鐘後即起駕繼續行程。

白沙屯拱天宮媽祖今天進入進香第2天，媽祖鑾轎在數萬名香燈腳簇擁下，沿著省道台一線進入彰化市區，大批信眾紛紛排隊「鑽轎腳」祈求媽祖賜福。

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下午鑾轎行經彰化縣議會時，議長謝典霖率議會團隊在路口舉香迎轎，並在議會設好香案，媽祖鑾轎果然轉到對面的縣議會，不過停留一會後又轉身離開，沒想到才在中山路上走一會，又突然轉進對向車道的彰化縣警局交通隊，讓員警驚喜，開心直呼：「媽祖來賜福了！」

由於交通隊1樓同時也是彰化警分局八卦山派出所，因此包括交通隊長李四川、彰化警分局長劉千祥等人都上前迎接媽祖鑾轎，並備妥香案，還率眾員警與鑾轎合照；媽祖鑾轎短暫停駕10分鐘後即啟程繼續南下。

「粉紅超跑」甩尾衝入彰化縣警局交通隊大門停駕。（翻攝白沙屯媽祖網路電視台）

媽祖鑾轎停駕彰化縣警局交通隊，爆滿信眾跟隨。（翻攝白沙屯媽祖網路電視台）

彰化縣警局交通隊與彰化分局警方幹部與媽祖鑾轎合照。（翻攝白沙屯媽祖網路電視台）

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