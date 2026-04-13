強颱路徑曝！吳德榮揭「大氣轉趨不穩定」時間點

吳德榮指出，氣象署路徑潛勢預測圖（左）顯示，強烈颱風「辛樂克」逼近關島東北方海面，在日本南方海面大迴轉；最新歐洲系集模式模擬（右），亦呈現大迴轉的路徑。（圖擷自洩天機教室專欄）

中央氣象署預報，今天（13日）台灣各地大多為晴到多雲，午後山區有零星短暫陣雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，近期白天晴熱天氣持續，週末接連有鋒面掠過、華南水氣移入，大氣轉趨不穩定；強颱辛樂克對台灣無影響。

吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新（12日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今、明（14日）兩天南方氣團偏強，鋒面在長江流域至華南一帶南北徘徊，台灣晴朗穩定，清晨易有霧，白天熱如夏。

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吳德榮說，最新模式模擬顯示，週三（15日）、週四（16日）微弱鋒面在北部海面徘徊，各地大都是多雲時晴，北台灣高溫微降，各地仍偏暖熱；北台灣偶爾受鋒面邊緣影響，有局部短暫降雨的機率。

週五（17日）、週六（18日）微弱鋒面掠過，但結構鬆散，北部、東半部轉偶有局部短暫降雨的機率，其他地區仍為多雲時晴；北部、東部高溫略降，北部舒適、中南部偏熱。

下週日（19日）、週一（20日）華南有水氣移入，大氣趨不穩定，雲量增多，午後有局部陣雨的機率，北部舒適、中南部偏熱；下週二（21日）、週三（22日）雲量減少，高溫逐日漸升，山區午後有局部短暫陣雨的機率。

中央氣象署13日2時最新資料顯示，第4號強烈颱風「辛樂克」逐漸逼近關島東北方海面。吳德榮指出，如同最新歐洲系集模式模擬，其未來將在日本南方海面「大迴轉」，距台灣及日本皆相當遠，與「4月颱、不侵台」的氣候資料相符合。

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