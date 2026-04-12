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    首頁 > 生活

    熱得像炎夏！台南玉井高溫黃色燈號 3品種芒果冰受歡迎

    2026/04/12 17:17 記者吳俊鋒／台南報導
    台南山區熱得像夏天，遊客湧至玉井老街，大啖芒果冰。（記者吳俊鋒攝）

    台南山區熱得像夏天，遊客湧至玉井老街，大啖芒果冰。（記者吳俊鋒攝）

    有「芒果故鄉」之稱的台南玉井區，持續晴朗好天氣，但豔陽高照，熱得像炎夏，氣象署甚至發布高溫黃色燈號，中正路老街湧現人潮，大啖在地知名的芒果冰，有業者依照目前的收成，取材「愛文」、「四季」與「土檨仔」等3品種的綜合鮮果，美味上市，深受歡迎。

    根據監測，今天的高溫排行榜，玉井與緊鄰的楠西，中午都飆至36度，僅次於台東大武的36.1度，並列第2，也讓老街芒果冰熱賣，適逢週休假期，遊客絡繹不絕。

    玉井老街知名的「有間冰舖」業者簡瑞男表示，比起冷凍果芒果冰，鮮果芒果冰的較耗成本，現階段以四季每台斤進價達200元最高，而體積小很多的土檨仔，每台斤進價也要100元，為滿足饕客需求，全力供應。

    簡瑞男指出，除了四處採購鮮果芒果之外，土檨仔情人果加工也已啟動，今年開花狀況不錯，若天候持續穩定，產量與品質應該都會提升，有助於帶動芒果冰的買氣。

    業者取材愛文、四季、土檨仔等3品種，推出綜合鮮果芒果冰。（記者吳俊鋒攝）

    業者取材愛文、四季、土檨仔等3品種，推出綜合鮮果芒果冰。（記者吳俊鋒攝）

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