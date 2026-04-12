王醮啟動 台南萬年殿整修古王船

台南南區灣裡萬年殿人員到嘉義市木材行為奉祀的古王船進行取◆「左舟右參」（即王船骨幹）儀式。（萬年殿提供）

台南市南區灣裡地區主祀葉朱李三府千歲的萬年殿，12日依古禮舉行丙午科王醮的前置取（舟參）（王船骨幹）儀式，廟方擲筊請示王爺公後，今天前往嘉義市振茂木材行擇取所需木材，意味睽違18年的建醮大典逐步展開，各項醮科活動依序啟動。

由於萬年殿往昔建醮活動不燒送王船，每逢建醮僅針對廟方既有的兩艘300年歷史王船進行王船骨幹抽換、整修船身，使得萬年殿王醮別具地方特色。

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萬年殿葉朱李三府千歲神轎、黑旗、紅旗、會首、建醮委員會與隨行陣頭，今日上午啟程前往嘉義振茂木材行進行取（舟參）儀式，由千歲爺欽點木材，吉時一到，木材被懸吊至鋸床，以紅布包裹迎回台南灣裡萬年殿。

廟方說明，灣裡萬年殿的王船信仰起源於300年前南區灣裡與喜樹庄民於海上迎得的漂流王船，後來漂流王船受到灣裡庄民整修、長年在萬年殿奉祀，相當靈驗，形成不燒送王船的歷史傳統，迄今是二仁溪流域重要的王船信仰中心。

台南南區灣裡萬年殿王爺神轎到嘉義市木材行為該廟奉祀的古王船進行取◆「左舟右參」（即王船骨幹）儀式。（萬年殿提供）

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