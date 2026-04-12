大鵬灣帆船節2賽事「百帆齊發」超壯觀 4/18橫渡小琉球

「大鵬灣帆船生活節」昨天正式開幕，傳統賽事「無動力風帆繞灣賽」、大鵬灣盃全國帆船錦標賽，數以百計的帆船在海上出發畫面極為壯觀。（記者陳彥廷攝）

大鵬灣國家風景區管理處（簡稱鵬管處）的「帆船生活節」昨天正式開幕，鵬管處邀請全台灣少數的女性水上鋼鐵人身著比基尼上台表演，辣爆全場而爆紅；而長年的傳統賽事「無動力風帆繞灣賽」隨後舉辦，只見數以百計的帆船在海上出發畫面極為壯觀，賽事今天下午即將落幕，也宣告「重型帆船橫渡小琉球」的重頭戲週末登場。

鵬管處今年首度攜手韓國超人氣IP「Kakao Friends」驚喜進駐，將大鵬灣打造為兼具運動能量與生活美學的海陸樂園，昨天在水上鋼鐵人震撼開幕後，接著就是無動力帆船的繞灣賽及大鵬灣盃全國帆船錦標賽登場，共248艘及252位選手參與，陣容龐大並依序在水面一字排開，場面相當壯觀。

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鵬管處表示，今年以3大主軸打造活動，包括海洋運動觀光、永續生活及親子共融，今年活動自4月1日至20日，為期3週，永續生活部分，集結特色美食、文創品牌及屏東在地創生團隊小旅行遊程建議，並由歌手與表演團隊在海風陪伴下接力演出；親子共融部分，延續往年深受好評的親子元素，今年規劃了兒童劇場、水池遊戲區，更首度推出「日落寵物瑜伽」，邀請民眾帶著毛孩在夕陽餘暉下享受療癒時光。

鵬管處說，至於上週末就已開始的無動力帆船繞灣賽、大鵬灣盃全國帆船錦標賽，賽事已經圓滿落幕，也展示大鵬灣海域運動及水上遊憩的可玩性，接下來則是已行之有年的重型帆船橫渡賽，賽程為大鵬灣出發後經跨海大橋再至小琉球繞島一週返回，除競賽外，更能遍覽兩地美景，是相當獨特的競賽，歡迎民眾前來參與。

帆船賽共248艘及252位選手參與，陣容龐大並依序在水面一字排開，場面相當壯觀。（記者陳彥廷攝）

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