毛爸媽盼北捷跟進狗狗自主上下車 建議設專屬通道

民眾認為，狗狗進出捷運站、月台仍須裝籠，有些不便，建議北捷可以考量專設閘門給狗狗通過。圖為台北市長蔣萬安國際寵物日「狗狗春遊趣」活動，體驗帶狗搭捷運。（記者方賓照攝）

響應國際寵物日，台北市政府今（11）日舉辦「狗狗春遊趣」活動，加開狗狗友善公車及捷運，可直接轉乘由公共運輸處特別安排的免費友善狗狗公車，多數民眾認為，捷運、公車規劃動線順暢，但是，友善公車牽繩就能讓狗狗自主上下車，而台北捷運進出站、月台停等期間仍須裝籠，有待加強；有民眾建議，北捷可以設置「狗狗通道」與其他乘客區隔，方便飼主帶毛孩牽繩進站。

民眾林小姐說，從北捷搭乘友善列車再轉乘友善狗狗公車，狀況都很順暢，捷運站也有工作人員引導，有明確的搭乘資訊，一路很順利到達「狗狗春遊趣」會場。民眾張小姐指出，搭乘友善狗狗公車的首次體驗感很好，因為毛小孩是可以落地的、牽繩上下車，讓人感到很驚訝。

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不過，北捷規定，狗狗進出站以及在月台停等期間仍要關籠，只有進到車廂才能落地。張小姐認為，「什麼叫友善？就是不要推車、不關籠」，假設到車廂內才能讓狗狗落地不算真正友善，像是民眾參加寵物展，展方會專設一條通道讓狗狗入場，限制狗狗只能在在專用通道行走，北捷可以考量專設一個閘門給狗狗通過，動線上可以與其他乘客做出區隔，就有機會讓狗狗從進站到車廂都無需再坐推車，否則一樣出門要坐推車、電梯層層下去後，到車廂才出來，其實沒什麼意義。

何小姐也認同搭乘公車期間動線順暢，不過，她希望未來北捷可以讓狗狗就是一路牽著進去，進入閘門那一剎那就讓狗狗直接過去，假設政府、其他民眾會擔心狗狗有便溺的狀況，就可規定必須要使用「禮貌帶+牽繩」，要求加上禮貌帶應該可以解決。

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