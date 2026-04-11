漢神洲際「免費看職棒」神祕露台曝光 業者、漢神說話了

漢神洲際百貨6樓露台為餐廳承租位置，可清楚觀看棒球賽。（記者蔡淑媛攝）

緊臨台中洲際棒球場的漢神洲際購物廣場昨（10）日開幕，民眾發現4到6樓大露台能「免費看職棒」，對此，漢神說，樓層為「景觀露台」。

漢神洲際百貨開幕後，民眾搶先到4到6樓露台參觀，果然能俯瞰洲際棒球場，全場一覽無遺，承租到露台的餐廳被網友稱「餐廳即觀眾席」；而在餐廳外還一處神祕露台，也能清楚觀看球賽。不過，業者說，安全考量，會封閉露台出入口。

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承租6樓露台的尚屋新韓式烤肉說，戶外景觀區非賽事期間正常開放，未來在賽事期間會規劃活動專場，提供預訂，也可包場及異業合作。漢神回應，露台使用將配合洲際棒球場的活動場次，並依相關活動單位規定進行規範。

洲際棒球場這個週六、日沒有中職賽事，但下週14、15日有兄弟及台鋼隊對戰，逛街加上看球賽人潮是否造成塞車，面臨挑戰。

漢神洲際百貨6樓露台可清楚看到台中洲際棒球場全場。（記者蔡淑媛攝）

漢神洲際百貨6樓露台為餐廳承租位置，可清楚觀看球賽。（記者蔡淑媛攝）

漢神洲際百貨4到6樓露台可免費看職棒。（資料照，廖耀東攝）

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