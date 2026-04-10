台中捷運藍線加速推動 沙鹿正英路B8站用地首場公聽會登場

台中市捷工局舉辦沙鹿正英路B8站用地首場公聽會。（台中市府提供）

台中捷運藍線建設持續推進，其中位於沙鹿區正英路與台灣大道交叉口B8站，為高架車站，優先使用公有土地為原則，但仍須依法取得部分私有土地，台中市捷運工程局在沙鹿區公所舉辦「捷運藍線B8站出入口捷運系統用地取得作業」第1場公聽會，說明用地範圍及補償機制，並廣泛蒐集土地所有權人及利害關係人意見，以利推動後續建設作業。

捷工局主任秘書連昭榮指出，B8站位於沙鹿區正英路與台灣大道交叉口，為高架車站，出入口規劃已綜合考量工程可行性、服務範圍及轉乘便利性，並以優先使用公有土地為原則；惟基於整體系統需求，仍須依法取得部分私有土地。

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不少地主關切用地範圍及補償機制，他指出，此案用地面積約0.3687公頃，共計12筆土地，其中私有地約占96.6%、公有地約3.4%，影響約8位土地所有權人及利害關係人，土地現況以空地及雜木林為主（約95%），另有少部分鐵皮屋與圍籬，對周邊住宅及產業影響相對有限。

捷工局說明，此案已採最精簡設計，並將徵收範圍縮減至必要最小限度，且因捷運設施屬永久性公共建設，依法須以取得所有權方式辦理，無法以租用或其他方式替代；在補償機制方面，將依「土地徵收條例」辦理，並以協議價購為優先，合理保障地主權益，並視需要協助就業或轉業資源銜接。

捷工局指出，此次公聽會簡報及相關資料已上傳官網供民眾查閱，如對計畫或用地取得程序仍有疑問，可洽捷工局專線由專人說明。

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