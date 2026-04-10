淡江大橋原始設計團隊登橋參訪 盛讚「還原度接近100％」

淡江大橋原設計團隊今天到橋上參訪。（記者吳亮儀攝）

淡江大橋即將在5月12日通車，交通部公路局和工程團隊正在進行最後收尾階段施工。設計出淡江大橋的札哈．哈蒂建築師事務所成員和之前設計大橋的團隊在今天（10日）到橋上參訪，並盛讚大橋與原始設計還原度接近100％、別的地方根本無法複製。

淡江大橋跨河主橋段長920公尺、主橋塔高211公尺，是世界主跨最長的單塔不對稱跨距斜張橋，由國際知名建築師札哈．哈蒂（Zaha Hadid）事務所操刀；淡江大橋由交通部公路局負責承辦、執行建造、業管、維修養護。

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建築師事務所淡江大橋項目總監黃劭暐和之前的設計師團隊今天到淡江大橋上參訪，他說，很感謝公路局維持原設計方案，如果在其它地方可能被早改掉了，能堅持要保留原設計相當可貴，是個奇蹟。

前設計師Saman Saffarian、白千勺等人在今天也到淡江大橋上參訪。Saman Saffarian說，曾做過的很多設計要不是沒得標、就是最後沒蓋成功，因此淡江大橋的落成格外特別。

白千勺說，之前在電腦裡看到模型、但感受不到材料的實際重量與質感，如今實際看到澆築完成的混凝土表面、人行道、舒適觀景的扶手，讓她相當感動，未來帶孩子來橋上可以敘述當年設計這座大橋的故事。

淡江大橋原設計團隊今天到橋上參訪。（記者吳亮儀攝）

札哈．哈蒂建築師事務所的淡江大橋項目總監黃劭暐（中），以及前設計師Saman Saffarian（左）、白千勺參訪大橋。（記者吳亮儀攝）

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