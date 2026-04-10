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    首頁 > 生活

    香燈腳注意！隨媽祖進香遶境2大禁忌 穿破褲恐「漏財」

    2026/04/10 22:17 記者陳冠備／彰化報導
    白沙屯媽祖進香與大甲鎮瀾宮媽祖遶境即將開始，今年預計吸引預計吸引數十萬名「香燈腳」徒步隨行。（陳品嘉提供）

    白沙屯媽祖進香與大甲鎮瀾宮媽祖遶境即將開始，今年預計吸引預計吸引數十萬名「香燈腳」徒步隨行。（陳品嘉提供）

    白沙屯媽祖進香與大甲鎮瀾宮媽祖遶境將於4月12日起陸續起駕，預計吸引數十萬名「香燈腳」徒步隨行。近日網路流傳「女性生理期或懷孕不能參加」說法，引發討論；對此，民俗專家廖大乙駁斥，強調絕對可以參加，媽祖慈悲「心誠則靈最重要」，無須過度顧忌。

    廖大乙指出，身體自然狀態並不影響信仰誠心，媽祖反而會庇佑信眾平安順利。不過，他也提醒仍須遵守基本禁忌，特別是生理期或懷孕者，應避免「摸神轎」及「鑽轎腳」，以示對神明尊重，在旁雙手合十祈福同樣能獲得庇佑。

    此外，廖大乙也呼籲所有香燈腳，參加遶境時應避免穿著露肚臍上衣或破洞褲。他解釋，台語中「臍」與「褲」諧音「財庫」，穿破洞衣褲如同帶著破掉的財庫祈福，容易「漏財、漏運、漏氣」，讓祈求的好運流失。

    最後他提醒，遶境人潮眾多，除了留意民俗禁忌，更要提高警覺防範扒手，並評估自身體力、量力而為，才能平安完成進香之旅，把福氣帶回家。

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