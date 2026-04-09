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    首頁 > 生活

    塑膠袋搶手！ 為自強媽媽送上生活用品 賴清美改用「台灣LV」茄芷袋

    2026/04/09 09:42 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化縣議員賴清美年年為自強媽媽歡慶母親節，今年準備了「台灣LV」茄芷袋來裝生活物品當禮物。（賴清美提供）

    彰化縣議員賴清美年年為自強媽媽歡慶母親節，今年準備了「台灣LV」茄芷袋來裝生活物品當禮物。（賴清美提供）

    彰化縣議員賴清美多年來都會在母親節前夕，為地方的自強媽媽辦理餐會，讓這群辛苦的媽媽能夠好好吃頓飯，再送上生活用品作為禮物。今年因為塑膠袋超級搶手，她決定改用「台灣LV」茄芷袋來裝，不只環保又好用，「台灣LV」茄芷袋就像這群自強媽媽，活出生命的堅韌與精采！

    賴清美表示，今年是她5連霸縣議員最後一年，現在都是忙著帶著兒子曾煥燁跑攤，但她仍然沒有年年與自強媽媽有約，這些自強媽媽的故事每個都很感人，面對生命的無常與挫折，仍然扛起照顧的重責大任，展現母愛偉大的光輝。

    賴清美說，每年邀請自強媽媽吃頓簡單的飯，會後都會用大塑膠袋來裝生活物品，讓自強媽媽有過母親節的感覺，今年碰上塑膠袋搶手又漲價，她改用「台灣LV」茄芷袋來裝，不只好看，還可以重複使用，尤其茄芷袋很堅固耐用，就像是自強媽媽都是吃苦耐勞，兩者非常完美搭配。

    彰化縣議員賴清美提著「台灣LV」茄芷袋來買東西。（賴清美提供）

    彰化縣議員賴清美提著「台灣LV」茄芷袋來買東西。（賴清美提供）

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