全台食安事件連環爆 桃園將修自治條例強化星級評核制度

桃市府推動餐飲衛生分級評核制度，在桃園市食品安全管理自治條例部分條文修正案通過後，將要求業者在店內明顯處揭露評等資訊。（衛生局提供）

高雄、新北市接連爆發重大食安事件，桃園市2023年也曾發生越南麵包食安問題，桃市府衛生局今（8）日於市議會工作報告，不分黨派議員要求市府以主動取代被動稽查，同時點出檢驗量及稽查人力皆出現缺口，衛生局長賈蔚答詢，指市府持續強化食安治理，桃園市食品安全管理自治條例部分條文修正案預計本議期審查，通過後可進一步完善制度面管理，包括要求業者在店內明顯處，揭露餐飲衛生分級（星級）評等結果。

議員黃敬平表示，高雄案最令人憤怒的是業者隱匿食材來源導致溯源困難，並質疑桃園市目前的稽查，是否仍停留在「業者自主、政府盲查」的被動階段，檢驗量能更出現隱憂，中央公告的1127項檢測中，桃園目前仍有92項、約8.1%無法自檢，必須委外處理，若食安事件關鍵致病原恰好落在這些缺口，要花多少時間才能等到報告。

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議員張碩芳表示，桃園車站商圈連鎖餐廳日前曾爆出食安爭議，暴露衛生局對於連鎖餐飲體系掌握不足，甚至出現未能掌握品牌分店分布的情形，食安監管機制亟待全面檢討與強化，尤其連鎖餐飲業者多半共用供應鏈與標準作業流程，一旦單一分店出現問題，其他分店也可能面臨相同風險，但現行稽查機制多以單點檢查為主，缺乏系統性與橫向整合，加上稽查人力不足，難以及時阻斷風險擴散，市府應立即建置連鎖餐飲分店與供應鏈資料庫、推動跨局處聯合稽查與通報機制，並將稽查從被動反應轉為主動預防。

議員李宗豪表示，針對類似潤餅蛋白質含量高、水分多且常溫放置的高風險餐飲店家，市府應該要加強稽查密度，一旦發生食安事件，要有嚴格的SOP因應，同時針對較常被查獲違規的店家，明確裁罰機制。

賈蔚答詢，前年忠貞市場發生越南麵包食安事件後，市府即全面檢討食安管理機制，並擴大推動制度性改革，將食安稽查由專案性作業轉為常態化管理，同時持續強化食安治理，桃園市食品安全管理自治條例部分條文修正案預計本議期審查。

衛生局說明，此次修法重點在於強化餐飲衛生分級評核制度的法源依據，包括要求業者在店內明顯處公開評等結果，在制度推動上，也將原有優良標章升級為最高五星的評等制度，並自今年至明年擴大適用對象至3家以上連鎖餐飲業、美食街、烘焙業及企業團膳等，透過衛生稽查結果、業者自主管理方食材溯源及電子巡檢等多元指標，提升資訊透明度與民眾辨識度。

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