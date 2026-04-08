遭前員工爆料私下「辱台」、無勞健保 酷的夢沉寂數日發聲了！

法籍YouTuber「酷」。（圖翻攝自酷的夢IG）

擁有超過230萬訂閱的法籍YouTuber「酷」（KU），日前遭其團隊「酷的夢」前員工指控沒依法保勞健保、職場工作邊界模糊等，被部分網友批評是「慣老闆」；前員工還爆料他私底下曾脫口「台灣人就是自卑」的「辱台」言論，引發輿論熱議。沉寂了數天，酷終於出面回應相關爭議。

酷今晚在臉書、IG等平台發布聲明：「這次的事件影響到大家的清明連假，甚至還佔用到媒體版面，我很抱歉，也謝謝大家的關心與耐心。因為和田小姐的僱傭關係是在三年前，有一些細節需要時間釐清與確認，因此讓大家久等了，接下來我會做一個清楚的說明。」

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「一、任職情況與勞健保爭議。首先，田小姐任職時間為112年2月14日至3月31日，共計1個半月。本公司於田小姐入職時申請投保誤使用「健保」申報表，發現後已即時更正，主管機關亦核准將加保日回溯至田小姐之到職日112年2月14日（勞退提撥也一同更正），並未遭認定違法而被裁罰，且本公司當時為規模5人以下之公司，依法無須強制投保勞保。再來，本公司一直遵守法規，此後其餘員工均未有缺失投保之情況，因與田小姐歷經互相腦力激盪與意見交換之後，仍覺理念不合，所以最終決定終止合作，本公司對此亦表遺憾。」

「二、本次涉及妨害名譽部分。首先，鄭重聲明，本人從未發表『你就花錢請一個台灣人當企劃，反正我拍什麼你們都會看，因為台灣人就是自卑！』之言論，此純屬不實捏造、惡意扭曲。很遺憾田小姐憑空對本人不實指控，且媒體未查證內容就擅自轉載，對本人的名譽已造成嚴重影響，對此，本公司保留一切法律救濟的權利。再來，關於田小姐提及之『下班後會持續收到工作訊息與電話』與資遣後『連續傳訊息催促』，當時約定上班日為週二到週六，本人僅於112年2月19日（日），以及112年3月12日（日）聯繫田小姐，除以上兩次，本人未於休假日進行聯絡。」

「112年3月31日資遣時，田小姐手上無重要專案要逐一交接，故辭退當下僅請其繳回一份既已完成之PPT工作檔案，但未立即交付。因此本人以兩次文字訊息提醒田小姐提供，始終未交付，最終於4月6日決定放棄此檔案。上述說明皆有投保紀錄文件跟完整對話擷圖可以證明，呼籲媒體及各界朋友請勿再散布未經查證之不實訊息，否則本公司將依法採取相關法律行動。」

「三、本次應徵文爭議。首先針對『玻璃心』一詞，本公司確實有措辭不當的狀況，對此致上萬分歉意並修正，未來將會更審慎用語，避免類似情形再次發生。再來關於『薪資面議』部分，本職缺為徵求助理職位，起薪是對於無相關經驗者有基本保障，且可依其個人條件與能力，往上協議調整薪資。」

最後酷表示，「從八年前開始，我的初衷一直都是透過各種方式介紹台灣、促進文化交流，也藉由這些經驗讓我成為更好的創作者。我從來沒有把大家的支持視為理所當然，所以不斷努力去做越來越大的企劃，只希望能帶來更好的內容。即使未來不再是YouTuber，我也想要繼續在這裡生活，希望有天能被這塊土地接納。謝謝你們一直以來的陪伴，我們團隊接下來也會秉持著這個信念，繼續拍越來越厲害的影片！」

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