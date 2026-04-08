家長投訴澎湖某離島國小校長去年11月僅在校3日 校長澄清是天候因素

離島某國小校長，遭家長投訴常出差不在校。（澎湖縣政府教育處提供）

澎湖某家長向本報投訴，指稱離島某國小校長，天天在馬公出差，不常在學校，每次有事找校長就是出差，也不知道校長到底在出什麼差？去年11月才在學校僅3天。經記者詢問校長、教育處，都有出差請假紀錄，去年11月僅3日在離島，主要是「天候」因素影響。

由於澎湖離島眾多，交通主要仰賴藍色公路，部分離島受限於天候因素，交通時傳受阻，去年11月東北季風強烈，常常斷航多日，除了民眾交通權利受阻之外，也導致民生物資短缺現象。根據了解，離島校長在校時間，常因公務需求至馬公，旋即因藍色公路斷航停留馬公多日，以往也有先例，其他離島校長也曾被因此投訴。

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遭投訴校長表示，因研習或開會公務需求，必須往返馬公至離島，都有依照規定程序請假，但去年11月份因天候因素，離島交通時常斷航，才會僅在校3日，也遭人投訴教育處、教育部國教署及澎湖縣議會，但查證都是依照規定行事，並未有任何違規，只是離島居大不易，交通不便是離島人的宿命。

澎湖縣政府教育處接獲投訴，已主動向學校人事了解出勤紀錄，該校校長因業務需求，確有參與各項會議、研習及相關行政活動等公務行程，出差均依規定辦理，並沒有無故離校之原因。對於家長關切校長在校時間不足之疑慮，澎湖縣政府教育處將責請校長，妥適安排公務行程，同時兼顧在校領導與校務經營之責。

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