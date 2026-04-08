醫事薪資未達恐不給特約惹議 石崇良：支持保障但須再討論

衛福部長石崇良今（8）日出席活動，受訪時表示，對於提升第一線人員薪資、建立基本保障方向表達支持，但相關制度設計仍須審慎評估，持續凝聚各界共識。（記者羅碧攝）

為改善醫事人員低薪問題，台灣民眾黨立院黨團近期提案修正「全民健康保險法」，擬將醫事人員薪資納入健保特約條件，引發基層醫界關注與討論。衛福部長石崇良今（8）日受訪表示，對於提升第一線人員薪資、建立基本保障方向表達支持，但相關制度設計仍須審慎評估，持續凝聚各界共識。

石崇良指出，目前社會已有共識，護理人員薪資應適度提升，特別是三班制工作負荷重、壓力高，更應反映在待遇上。衛福部近年透過挹注健保資源、調升點值等方式改善醫院財務體質，目的就是希望讓資源能回到第一線人員薪資，形成正向循環，進一步穩定醫療人力與提升照護品質。

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針對外界關注將薪資與健保特約資格掛鉤，石崇良表示，過去在擔任健保署長期間，曾提出修正健保特管辦法，研議訂定最低薪資保障，相關理念至今未變，仍認為第一線醫事人員應有基本薪資保障。不過，當時各界對於制度設計仍有不同意見，包括不同執業場域與工作型態差異，仍需進一步討論。

他說，醫事人員工作樣態多元，診所與醫院之間差異明顯，即便在醫院內部，不同科別與部門的工時與輪班制度也不盡相同，有些需輪三班、有些則為常日班，若要設計統一標準，需兼顧公平性與可行性，避免影響醫療體系運作。

石崇良強調，提升護理與醫事人員薪資，應與改善工作環境同步推動，透過制度設計建立穩定人力結構，才能讓醫療體系長期健全發展，並確保民眾獲得良好且安全的醫療服務。

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