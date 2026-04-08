藍白主導延宕總預算審議 國科會示警：影響產學信心與英美太空合作

立法院教育及文化委員會邀國科會主委吳誠文列席報告業務概況。 （記者田裕華攝）

由藍白主導的立法院迄今都未審議今年度政府預算，其中攸關國內科技產業競爭力、科學發展的國科會預算也遭擱置，國科會主委吳誠文今（8日）表示，預算經費遭擱置，恐讓許多科研計畫無法如期啟動，恐失去爭取人才契機，失去的機會「難以想像」。

由藍白主導的立院迄今都未審查今年度政府總預算，在缺乏經費下，立院教育文化委員會今則仍邀請國科會赴立院報告，民進黨立委吳思瑤、陳秀寶、林宜瑾等都關切預算案遲遲未審議對國科會推動科學發展與建設的影響，吳思瑤於質詢指出，政院從去年8月29日就送出今年度中央政府總預算案，過去依照往例應要在去年11月就要審議完畢，但從送出總預算案迄今已長達222天。

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吳思瑤進一步指出，攸關國內AI發展的台南沙崙智慧創新算力中心理應在2029年就要上路，但攸關中心建築標案今年度預算12.3億元，就因總預算案遲遲未審，恐怕導致整個中心卡關，最後導致大南方新矽谷計畫受挫，科研預算更因藍白主導的財劃法被迫縮水，今年度科研預算原本規畫需求達1800億元，就因為受藍白主導財劃法影響縮水到1600億元，痛批藍白委員口頭上說支持科技、AI發展，但事實上就是不審預算。

吳誠文則坦言，若預算遲遲未審議，許多計畫都無法啟動，而計畫所需要的人才不可能一直等在那裡，而失去人才等同失去許多機會，他再次懇請立院盡速審議預算。

民進黨立委林宜瑾則指出，英國、美國近期都提出和我國太空發展中心合作的計畫，擔憂若預算遲遲未過，是否影響合作的機會；吳誠文則表示多火箭跟衛星計畫都無法開始，也恐怕影響未來的合作，他也透露，台灣太空發展中心將有機會參與美國的登月計畫，但現階段相關內容仍要保密。

民進黨立委陳秀寶關切，預算擱置是否會打擊科研與產業界信心，吳誠文表示，因預算沒有過，確實學界與產業界都很焦急。

民進黨立委吳思瑤。（記者楊媛婷攝）

國科會主委吳誠文（中）表示，預算未審竣，影響科研基礎建設與產業信心。（記者楊媛婷攝）

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