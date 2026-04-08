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    首頁 > 生活

    台東380格智慧停車格上路 無紙化計費讓民眾繳費霧煞煞

    2026/04/08 13:00 記者黃明堂／台東報導
    台東縣政府升級路邊停車系統，於市中心精華區建置380格智慧停車格。（記者黃明堂翻攝）

    台東縣政府升級路邊停車系統，於市中心精華區建置380格智慧停車格。（記者黃明堂翻攝）

    為了邁向智慧城市新里程，台東縣政府升級路邊停車系統，於市中心精華區建置380格智慧停車格。這項新制主打無紙化服務，透過地磁感測與太陽能車牌辨識設備，將找車位、停車到繳費的流程全面優化。但面對數位轉型，不少民眾對操作門檻與查詢流程不熟悉，更有老人家不熟悉手機操作，面臨「繳費無門」的困境。

    台東縣政府表示，本次系統導入地磁感測能即時掌握車位狀態，未來更將整合市區重要路口的CMS電子導引看板，讓駕駛進入市區即可掌握空位，節省繞行時間並達成節能減碳。民眾只要看到停車格標示「綠色無紙化計費圖騰」及燈桿上的「QR Code告示牌」，即代表該路段不再開立紙本單據。不過，許多在地市民反映，雖然無紙化環保，但過去習慣拿著雨刷上的繳費單去超商，現在必須自行掃碼或上網查詢，對於沒使用行動支付或手機網路的長輩來說，確實感到相當不便，甚至擔心因忘記繳費而產生逾期罰單。

    也有民眾發現，智慧收費標榜可透過手機行動支付，但上街口支付、LINEPAY等支付工具欲繳停車費，卻看不到台東縣的路邊停車查詢。縣府表示，將在無紙化路段放置紙本提醒單，引導民眾熟悉線上操作。針對繳費管道，民眾除了可掃描燈桿QR Code線上繳費，或透過Parking Online綁定自動扣繳享有9折優惠外，若習慣實體繳納，仍可前往新生路服務處、得來速繳費站或城市車旅路外停車場的自動繳費機處理。此外，對於依賴超商補單的民眾，四大超商多媒體機預計將於5月4日起開放查詢補單，在此之前的過渡期，建議民眾多利用線上系統。

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