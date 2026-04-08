估湧入百萬人潮！白沙屯媽祖16日抵北港朝天宮 2校將停課因應

白沙屯媽祖預計4月16日中午抵達北港朝天宮，地方估將湧入百萬人潮。圖為去年進香情形（檔案照，記者李文德攝）

白沙屯媽祖徒步進香將在4月16日抵達北港朝天宮，據統計報名人數已突破45萬人。因應龐大人潮，靠近朝天宮的南陽國小及北港國中表示，考量交通接送等安全因素，將決定16日全校停課，並調整為11日補課，兩校都創下因白沙屯媽祖而停課紀錄。

白沙屯媽祖徒步進香活動，近年來報名人數年年增加，去年為32.9萬人，今年開放報名至今已突破45萬人。地方預估，4月16日白沙屯媽祖抵達北港時，北港鎮可能湧入近百萬人潮。

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由於當天為平日，南陽國小及北港國中靠近朝天宮約1公里，因此考量人潮，經過討論後決定停課。北港國中校長施協志指出，因應學校4月15日放學時間後，提供部分空間讓香客休憩，加上隔天香客湧入周邊，恐造成家長接送困難，考量整體安全，與南陽國小達成16日停課，並調整為本週六（11）日補課，統計北港國中將超過300名師生須調整上課時間。

南陽國小校長陳雪梅表示，今年人數創新高，加上縣府提供的交通接駁車地點位於北港糖廠，恰好鄰近學校，到時候往來的人潮車潮龐大，因此將有超過500名國小生、附設幼兒園學生及教職員需調整上課時間。

兩校皆表示，目前兩校的停課補課調整消息，已函文至縣府，一切以縣府的公告為主。

當地家長指出，兩校過去曾有因農曆3月19日朝天宮媽祖遶境停課半天，此次因應白沙屯媽祖進香人潮再創新高而停課，都是兩校創校以來首見，尤其南陽國小建校127年了，如今百年老校遇到停課可說是「百年一遇」。

北港南陽國小因應白沙屯媽祖進香人潮，16日將停課，調整為11日補課。（記者李文德攝）

白沙屯媽祖預計4月16日中午抵達北港朝天宮，地方估將湧入百萬人潮。圖為去年進香情形（檔案照，記者李文德攝）

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