客委會推客語認證多元彈性化 基礎初級認證1.3萬人報名創新高

今年客語認證基礎及初級報名人數創歷年新高。圖為考生等候進場參與認證測驗。（資料照）

推動客語認證展現成效！客委會今天表示，今年基礎級暨初級多梯次認證報名逾1.3萬人次，是去年近3倍，也創下歷年新高。客委會分析，多元時間安排、試場型態，讓考生有更彈性的選擇是主要增長關鍵，將持續透過多種方式促進民眾參與客語認證。

根據客委會數據，今年度多梯次（一）至多梯次（六）累計報名人數已達1萬3813人次，較去年度同期4828人次大幅增加8985人次，成長超過286%。

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客委會分析，觀察各梯次報名情形，以多梯次（五）新竹場最為踴躍，報名人數高達5752人，居各梯次之冠；其次為多梯次（六）台中場2886人，多梯次（三）桃園場2446人分列二、三名，顯示除大型的全國認證場次具高度吸引力外，分散於不同月份的考試安排，亦成功發揮分流效果，提供考生更具彈性的應試選擇。

此外，客委會提到，多元試場型態亦為帶動報名成長的重要關鍵，除既有主試區外，透過「專案試區」及「到校施測」等方式，提升整體報考便利性，相關措施不僅強化與學校的連結，也透過與地方及社區資源的整合，吸引更多民眾就近報考，亦有助於分流報名人潮，避免集中於單一場次所產生的壓力，並提升整體試務運作效率。

客委會表示，透過多元且貼近需求的試場安排，不僅提升民眾參與意願，也使客語能力認證逐步融入日常學習與生活場域，厚植客語使用與傳承的基礎。另為協助考生強化學習驗證，客委會已建置「哈客網路學院」及「來上客」等客語數位學習資源，提供豐富線上課程及自學專區，協助考生掌握考試重點，提升學習成效與通過率。

同時，在各縣市政府積極推動下，整體報名人數同步顯著成長，其中以新竹縣表現最為亮眼，累計報名人數達9175人居全國之首，桃園市則以1169人次之，展現地方政府結合資源致力推廣客語學習，亦是今年度報名人數大幅提升的重要關鍵。後續亦會規劃辦理二梯次基礎級暨初級「全國認證」，將於5月1日起開放報名。

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