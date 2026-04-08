高鐵母親節車票4/10凌晨搶票！ 5/9上午8時前班班有限量早鳥優惠

高鐵母親節車票4/10凌晨搶票。（記者吳亮儀攝）

台灣高鐵公司今天（8日）宣布，自5月8日（週五）到5月11日（週一）規劃母親節疏運，4天共加開30班次（南下15班、北上15班），總計提供708班次列車的旅運服務。

高鐵公司表示，疏運期間各車次列車將於4月10日（週五）凌晨0時起開放購票；此外，高鐵公司規劃5月9日（週六）早上8時前（不含8時整）的南下/北上班次，班班都有早鳥優惠，數量有限售完為止。另外，高鐵公司也在5月8日（週五）及5月11日（週一）在既有大學生優惠班次外，再加碼提供8班次「大學生5折優惠列車」。

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針對疏運期間台中以北自由座需求較高時段，台灣高鐵公司表示，將部分時段的區間列車自由座車廂增加至9節，包括5月8日（週五）15時到21時、5月10日（週日）16時到21時、5月11日（週一）17時到19時的南下方向；以及5月10日（週日）14時到22時的北上方向，這些時段行駛南港-台中的區間列車，都配置9節自由座車廂且沿途停靠各站。

此外，台灣高鐵公司於母親節疏運期間提供4班延後收班車次，都在晚間12點後抵達端點站（最晚至凌晨0時30分抵達），且配置2節自由座車廂（11-12節）。

台灣高鐵公司提醒，持早鳥優惠票乘車時，應攜帶與票面登錄證號相符的「身分證明文件正本」（須為政府核發之附有照片、身分證字號等資訊，足供判斷身分之證件）以供查驗，若無法出示合格證件，將依「無票乘車」規定補票，並得加收已乘區間票價50%，詳細資訊及相關規定，請參考早鳥優惠網頁。

此外，使用大學生優惠的旅客，乘車時務必攜帶本人有效學生證正本，如學生證無當學期註冊章或註冊章無法辨識，需合併出示「在學證明正本」以備查驗。前述在學證明如採電子版方式，請務必於乘車前先行下載備查，以免影響優惠權益。

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