台南學甲掩埋場失火 持續悶燒小心下風處空污

學甲掩埋場發生火警。（消防局提供）

台南市環保局學甲區掩埋場今天（8日）清晨5點發生火警，場區堆滿廢棄家具、物品及垃圾高達6公尺，消防局、環保局派員搶救，也有怪手開挖，目前火場持續悶燒，濃煙及臭味隨風往南漂散，佳里、西港、七股、安定及北區、中西區等地民眾須注意關緊門窗，小心空污。

環保局建議民眾關閉門窗、外出時戴口罩做好自我防護。現場持續監控空氣品質，並將掌握空氣品質測站及微感器的監測數值，請民眾不必驚慌。

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位在學甲秀昌里的學甲掩埋場一早發生火警，因沼氣燃燒冒出火舍、濃煙，台南市消防局立即調派學甲分隊等13車、26人前往灌救，先阻止火勢往外延燒。

現場燃燒面積約有200平方公尺，因堆置廢棄物過高，加上內部悶燒，仍未完全撲滅。

今天上午9點前往學甲動保園區視察的市長黃偉哲，看到一旁的學甲掩埋場火警，也要求儘速撲滅，環保局將調度砂石車載運土方進行掩埋滅火，消防局副局長李政昌現場指揮救援。

因學甲掩埋場火災造成的濃煙及臭味隨著風勢飄散，下風處包括學甲、佳里、七股、西港、安定、北、中西、安南、安平、南區等地空氣品質都受到影響，有民眾批評空污，學甲民眾反應空氣中有異味，讓人不舒服。

學甲掩埋場失火，仍在撲滅中。（民眾提供）

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