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    首頁 > 生活

    清明食物中毒案令人慌 張善政：桃市法國麵包食物中毒案後稽查1500家攤商

    2026/04/08 11:19 記者謝武雄／桃園報導
    桃園市長張善政主持市政會議時提到，高雄發生潤餅食物中毒事件，桃園因為前年法國麵包事件早有因應。（記者謝武雄攝）

    桃園市長張善政主持市政會議時提到，高雄發生潤餅食物中毒事件，桃園因為前年法國麵包事件早有因應。（記者謝武雄攝）

    清明連假期間，新北市新店某便當店、高雄市某潤餅業者供應的餐食都發生食物中毒事件，引發社會高度關注，桃園市長張善政今主持市政會議時提到，桃園市前年發生法國麵包食物中毒事件，當時市府啟動「市集美食衛生查核五大計畫」，針對市場及夜市全面稽查，全市50處市場與夜市，1500家攤商都納入查核範，也呼籲民眾注意食材新鮮度與保存條件。

    張善政說，這次高雄發生潤餅集體食物中毒事件，由於潤餅製作過程涉及多樣食材與保存條件，一旦衛生管理稍有疏忽，便可能造成食安風險，桃園市前年發生忠貞市場法國麵包食物中毒事件後，當時市府並未只針對單一店家進行改善，而是全面檢視整體食安制度，進一步強化管理措施。

    桃市在相關查核工作結束後，由短期專案轉為常態性機制，自2024年起持續推動，透過定期與不定期稽查並行，加強攤商食品處理、保存與環境衛生管理，提升整體食安水準，未來將持續精進查核制度，並強化輔導與宣導，協助業者落實食品安全規範，降低食安風險。

    張善政也呼籲，民眾於節慶期間選購食品時，注意食材新鮮度與保存條件，如有疑似食安問題，應即時通報相關單位，共同維護公共飲食安全。

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