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    首頁 > 生活

    東南亞度假勝地新選擇！ 星宇航空10月起直飛峇里島

    2026/04/08 11:05 記者黃宜靜／台北報導
    星宇航空10月1日起直飛度假勝地「峇里島」。（星宇航空提供）

    星宇航空10月1日起直飛度假勝地「峇里島」。（星宇航空提供）

    印尼峇里島擁有夢幻般的海灘與熱帶氣候，是台灣人度假勝地之一。星宇航空今天（8日）宣布，10月起開闢台北－峇里島航線，以Airbus新世代客機A321neo執飛，開航初期每週5班。即日起正式開賣！

    星宇航空翟健華執行長表示，峇里島長期深受全球旅客喜愛，不論在台灣或是歐美市場，皆是發展極為成熟的旅遊目的地。隨著星宇航空北美及歐洲長程航線的擴展，相信能觸及由台灣中轉前往峇里島的歐美客群，進一步擴大歐美及東南亞間的轉機客市場，以及整體航線的營運效益。

    星宇航空表示，峇里島長期以放鬆度假、蜜月旅行的美譽享譽全球。不管是充滿靈性的印度教廟宇、壯麗的梯田或是刺激的水上活動，都帶給旅人們無數的動人體驗。

    星宇航空指出，近年來，隨著旅遊與工作趨勢的轉變，峇里島已不僅是傳統度假勝地，更轉化為「慢活」與「數位遊牧」的指標性據點。新世代力求在工作與生活之間尋求完美的平衡，而這些年輕旅人正在重新撰寫峇里島的意義，從烏布適合沉靜工作的自然氛圍，到長谷充滿活力的咖啡廳，峇里島能滿足現代人對於行動辦公與度假雙重期待。

    星宇航空指出，10月1日正式開闢台北－峇里島航線後，星宇航空將飛航東南亞超過13個航點；而6月1日起也將開闢第一個韓國航點－釜山，8月1日起首航歐洲首個航點「布拉格」，未來將不斷提升運能、拓展航網，帶給旅客更多元彈性的旅遊選擇。

    星宇航空台北-峇里島航線航班時刻表。（星宇航空提供）

    星宇航空台北-峇里島航線航班時刻表。（星宇航空提供）

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