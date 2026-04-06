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    首頁 > 生活

    清明雨後奇景！林園濕地金武扇仙人掌綻放 水母體型罕見碩大

    2026/04/06 17:32 記者洪臣宏／高雄報導
    金武扇仙人掌開花。（陳俊強提供）

    金武扇仙人掌開花。（陳俊強提供）

    高雄市林園海洋濕地公園清明連假久旱逢甘霖，幾乎一夕之間百花齊放，在林園海岸線碩果僅存的金武扇仙人掌也開花了，即日起二個星期內都是賞花期，而倒立水母也因為數量少，今年體型特別大，若天候條件符合可長大成直徑30公分的「巨無霸」。

    林園愛鄉協會創會理事長陳俊強指出，清明連假前濕地公園內的花朵「含苞待放」，卻遲遲無法開花，沒想到清明連假期間下雨，水分一次到位，包括金武扇仙人掌、盒果藤、馬鞍藤、紅海欖、苦楝、水黃皮、草海桐、毛西番蓮、苦林盤、長柄菊等一起綻放爭妍。

    其中金武扇仙人掌早年為軍方在海岸線種植的禦敵植物，因時空轉變而消失殆盡，目前僅保留濕地公園一處，每年開花時總吸引人拍照打卡。陳俊強說，金武扇仙人掌在濕地公園生根立足，且面積有不斷擴大跡象，為公園內招牌植物，開花情況良好。

    陳俊強表示，今年倒立水母數量少，卻也因為生長空間充足，目前已經長大到約直徑20公分、成人手掌大，這是以往很少見的現象，若天候持續下雨、多雲，加上目前取養殖戶水源，對水母生長有利，水母月底前可能長到30公分大，屆時會很有看頭。

    雨水滋潤下，原含苞待放的花朵開始綻放。（陳俊強提供）

    雨水滋潤下，原含苞待放的花朵開始綻放。（陳俊強提供）

    今年倒立水母體型因數量少而長得較大。（陳俊強提供）

    今年倒立水母體型因數量少而長得較大。（陳俊強提供）

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