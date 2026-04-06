嘉義縣推農藥廢瓶罐回收 1瓶換1元

嘉義縣辦理「農藥廢瓶罐回收換現金」的據點。（嘉義縣環保局提供）

為強化農藥廢容器回收機制，嘉義縣環保局輔導農藥資材行設置逆向回收站，去年攜手農藥代噴業者合作，推動逆向回收政策，成功回收農藥廢容器達14萬瓶，成效顯著，今年辦理「農藥廢瓶罐回收換現金」，以「1瓶兌換1元」鼓勵更多民眾參與回收行動，守護環境。

嘉義縣環保局今年媒合13家代噴業者設置逆向回收站點，輔導10處農藥資材行提供農藥廢容器回收服務，全縣共計設有23處農藥廢容器逆向回收站，站點在太保市、朴子市、民雄鄉、溪口鄉、新港鄉、六腳鄉、鹿草鄉及水上鄉，民眾將沖洗乾淨的農藥廢瓶罐送至指定回收站，無論容器大小，均可享有「1瓶兌換1元」的優惠，活動經費有限，兌換至額滿為止。

請繼續往下閱讀...

嘉義縣環保局表示，農藥廢容器屬於環境部公告的應回收廢棄物，可交由清潔隊或回收處理業者處理，民眾可透過農藥販售業者及各村里資源回收站進行回收，切勿任意棄置，若農藥廢容器未妥善處理，隨意棄置於田間或水溝，殘留的農藥成分可能會污染空氣，滲入土壤及水源，對環境生態造成長遠危害。

嘉義縣環保局長張輝川表示，農藥使用後農民應確實進行容器清洗作業，可將清水加入容器後鎖緊瓶蓋，均勻搖晃，或使用高壓沖洗設備進行處理，並將清洗後的廢液回收至農藥噴灑桶，重複使用於農作物上，呼籲農民響應資源回收政策，共同環境。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法