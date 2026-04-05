為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    女旅客機上大鬧掌摑空服員 虎航：評估納入黑名單

    2026/04/05 11:44 記者黃宜靜／台北報導
    台灣虎航IT-753航班3日從日本福島飛往桃園機場途中，發生旅客掌摑空服員事件，航警在班機落地後將涉案旅客帶回調查。（網友提供，資料照）

    台灣虎航IT-753航班3日從日本福島飛往桃園機場途中，發生旅客掌摑空服員事件，航警在班機落地後將涉案旅客帶回調查。（網友提供，資料照）

    台灣虎航IT-753航班3日從日本福島飛往桃園機場途中，發生旅客掌摑空服員事件；對此，台灣虎航企業工會昨天深夜發表聲明，表達最嚴正的譴責，並呼籲公司積極介入處理、提出具體保護措施，並強烈要求公司將該旅客加入黑名單，維護第一線員工的工作安全。台灣虎航表示，後續將依程序評估是否列入黑名單，並對受影響組員提供關懷。

    保安警察大隊於4月3日19時許接獲台灣虎航通報，指IT-753航班上有旅客毆打空服員的情事。經查，71歲張姓女旅客稱飛行途中在座位上遭33歲劉姓空服員碰撞，導致其右臉頰及頭部受傷，雙方因此發生爭執，過程中張女當場掌摑劉姓空服員一巴掌。員警到場後，雙方互相提告傷害罪，劉女另提告公然侮辱罪，案件後續移請刑警大隊偵辦。

    台灣虎航企業工會昨天深夜發表聲明指出，會員於執勤期間遭受乘客暴力對待一事，表達最嚴正的譴責。對於該施暴者於機上公然對執勤人員施以肢體攻擊行為，此類行徑不僅嚴重侵害人身安全與尊嚴，更已逾越社會基本底線，絕非任何情緒或理由所能合理化。

    工會表示，嚴正要求加害人為其行為負起全部法律責任，勿企圖規避或淡化其暴力事實。將全力支持會員採取法律行動，捍衛自身權益，並且提供必要協助與支持，與會員站在同一陣線，堅定爭取應有的公義與尊嚴。

    工會強調，嚴正呼籲台灣虎航，面對員工於執勤期間遭受暴力攻擊事件，應積極介入處理，提出具體且明確保護措施，同時強烈要求公司將此旅客加入黑名單，拒絕載運，以維護第一線員工的工作安全。

    工會指出，保障第一線人員人身安全與執勤尊嚴，為企業最基本責任，亦不容迴避。「本會在此鄭重聲明，面對暴力，我們不會沉默、也不會退讓。本會將持續追蹤本案進展，並採取一切必要行動，確保會員權益與職場安全不被踐踏。」

    台灣虎航回應，事件第一時間已通報機長，並由地面人員通知機場航警。班機降落桃園機場後，航警隨即登機將該名旅客帶走調查，並強調公司一向以「飛安第一」，對於滋擾及暴力行為採取零容忍立場，後續將依程序評估是否列入黑名單，並對受影響組員提供關懷。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播