女旅客機上大鬧掌摑空服員 虎航：評估納入黑名單

台灣虎航IT-753航班3日從日本福島飛往桃園機場途中，發生旅客掌摑空服員事件，航警在班機落地後將涉案旅客帶回調查。（網友提供，資料照）

台灣虎航IT-753航班3日從日本福島飛往桃園機場途中，發生旅客掌摑空服員事件；對此，台灣虎航企業工會昨天深夜發表聲明，表達最嚴正的譴責，並呼籲公司積極介入處理、提出具體保護措施，並強烈要求公司將該旅客加入黑名單，維護第一線員工的工作安全。台灣虎航表示，後續將依程序評估是否列入黑名單，並對受影響組員提供關懷。

保安警察大隊於4月3日19時許接獲台灣虎航通報，指IT-753航班上有旅客毆打空服員的情事。經查，71歲張姓女旅客稱飛行途中在座位上遭33歲劉姓空服員碰撞，導致其右臉頰及頭部受傷，雙方因此發生爭執，過程中張女當場掌摑劉姓空服員一巴掌。員警到場後，雙方互相提告傷害罪，劉女另提告公然侮辱罪，案件後續移請刑警大隊偵辦。

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台灣虎航企業工會昨天深夜發表聲明指出，會員於執勤期間遭受乘客暴力對待一事，表達最嚴正的譴責。對於該施暴者於機上公然對執勤人員施以肢體攻擊行為，此類行徑不僅嚴重侵害人身安全與尊嚴，更已逾越社會基本底線，絕非任何情緒或理由所能合理化。

工會表示，嚴正要求加害人為其行為負起全部法律責任，勿企圖規避或淡化其暴力事實。將全力支持會員採取法律行動，捍衛自身權益，並且提供必要協助與支持，與會員站在同一陣線，堅定爭取應有的公義與尊嚴。

工會強調，嚴正呼籲台灣虎航，面對員工於執勤期間遭受暴力攻擊事件，應積極介入處理，提出具體且明確保護措施，同時強烈要求公司將此旅客加入黑名單，拒絕載運，以維護第一線員工的工作安全。

工會指出，保障第一線人員人身安全與執勤尊嚴，為企業最基本責任，亦不容迴避。「本會在此鄭重聲明，面對暴力，我們不會沉默、也不會退讓。本會將持續追蹤本案進展，並採取一切必要行動，確保會員權益與職場安全不被踐踏。」

台灣虎航回應，事件第一時間已通報機長，並由地面人員通知機場航警。班機降落桃園機場後，航警隨即登機將該名旅客帶走調查，並強調公司一向以「飛安第一」，對於滋擾及暴力行為採取零容忍立場，後續將依程序評估是否列入黑名單，並對受影響組員提供關懷。

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