為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    百萬釣友看過來！高雄16處漁港僅3處可釣魚 海洋局終於說原委

    2026/04/04 00:09 記者洪定宏／高雄報導
    高雄16處漁港僅3處可釣魚。圖為公告禁止釣魚的鼓山漁港。（記者洪定宏攝）

    高雄16處漁港僅3處可釣魚。圖為公告禁止釣魚的鼓山漁港。（記者洪定宏攝）

    台灣號稱有百萬釣友，深具影響力，促使政府近年大力推展「親海」政策，逐步開放垂釣區，但高雄市有16處漁港，卻只開放彌陀、鳳鼻頭及中芸3處，不到總數的五分之一。海洋局表示，目前已再針對興達、汕尾等2處漁港進行研議。

    海洋局指出，依據漁港法第18條第3項規定，漁港主管機關在不妨礙港區作業、安全及不造成港區污染情況下，指定區域制定相關措施，公告開放民眾垂釣，現階段已公告開放彌陀、鳳鼻頭及中芸等3處漁港。

    海洋局強調，2024年6月曾針對鼓山、旗后、旗津、上竹里及中洲等5處漁港劃設釣魚區評估可行性，但因腹地狹小，有妨礙漁港區域作業安全，尚無餘裕空間可公告劃設釣魚區。

    今年3月底再針對興達及汕尾等2處漁港劃設釣魚區評估可行性，因為地點尚有使用安全及阻礙漁船進出港航線等疑慮，所以海洋局需調整評估後，再召開會議研議。

    高雄市所轄16處漁港包括前鎮、鼓山、旗后、旗津、上竹里、中洲、鳳鼻頭漁港、小港臨海新村、白砂崙、興達、永新、彌陀、蚵子寮、中芸、汕尾、港埔。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播