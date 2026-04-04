百萬釣友看過來！高雄16處漁港僅3處可釣魚 海洋局終於說原委

高雄16處漁港僅3處可釣魚。圖為公告禁止釣魚的鼓山漁港。（記者洪定宏攝）

台灣號稱有百萬釣友，深具影響力，促使政府近年大力推展「親海」政策，逐步開放垂釣區，但高雄市有16處漁港，卻只開放彌陀、鳳鼻頭及中芸3處，不到總數的五分之一。海洋局表示，目前已再針對興達、汕尾等2處漁港進行研議。

海洋局指出，依據漁港法第18條第3項規定，漁港主管機關在不妨礙港區作業、安全及不造成港區污染情況下，指定區域制定相關措施，公告開放民眾垂釣，現階段已公告開放彌陀、鳳鼻頭及中芸等3處漁港。

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海洋局強調，2024年6月曾針對鼓山、旗后、旗津、上竹里及中洲等5處漁港劃設釣魚區評估可行性，但因腹地狹小，有妨礙漁港區域作業安全，尚無餘裕空間可公告劃設釣魚區。

今年3月底再針對興達及汕尾等2處漁港劃設釣魚區評估可行性，因為地點尚有使用安全及阻礙漁船進出港航線等疑慮，所以海洋局需調整評估後，再召開會議研議。

高雄市所轄16處漁港包括前鎮、鼓山、旗后、旗津、上竹里、中洲、鳳鼻頭漁港、小港臨海新村、白砂崙、興達、永新、彌陀、蚵子寮、中芸、汕尾、港埔。

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