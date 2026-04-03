撤攤爆風波 亞太棒球場營運模式受矚目

亞太棒球場兼負球隊培訓與台南棒球城市發展願景，需要公私協力合作。（記者洪瑞琴攝）

亞太國際棒球訓練中心周邊攤商爭議持續發酵。統一獅球團指出，3月31日接獲台南市體育局洽談後續戶外店家服務事宜，但體育局強調，依市府與球團租約，「亞太成棒主球場本體」才在租用範圍內，球場外空間不屬於租約範圍，原先開幕前3天臨時攤位應於活動結束後撤離，因此引發誤會。

台南市多位民代認同市府以公開招標方式處理場地營運並無不妥，但過程中未充分顧及攤商與球迷感受。過去舊台南市立棒球場採OT模式，由球團負責球場本體與周邊招商；亞太棒球場改為「場租」模式，營運方式不同。民代指出，公務人員依法行政無可厚非，但時機點不當，忽略獅迷情感，20個美食攤位招租就引發爭議，也反映市府與球團溝通仍有落差。

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市府幕僚私下說，開幕前3天設置臨時攤位時，市府已與球團協調，球團知情，如今卻被外界誤解為市府突然要求撤攤，對市長黃偉哲及體育局並不公平。對於外界指控市府因看到生意好才收回經營權想大賺一筆，「根本是胡說八道，顛倒是非」，並重申依法維護球場管理與公開招標制度。

幕僚也指出，球團經營確實不易，場地租用亦需穩定商機支撐，但亞太棒球場非為單一球團專用興建，而是承擔發展台南「棒球城市」的長遠願景。隨著選舉將近，民代多以球迷立場優先發聲，但市府與球團在協商過程已費盡心思，努力合作共識下，在公共利益、在地球團與球迷權益之間取得平衡，有些苦衷只能默默承擔。

亞太成棒球場經營模式引外界關注。（記者洪瑞琴攝）

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