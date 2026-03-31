清明連假高鐵自由座擠不擠？ 先看LINE TODAY選擇綠燈時段

台灣高鐵與LINE TODAY「生活頻道」合作，疏運期間推出「當日自由座等候時間預估」。（圖由高鐵公司提供）

清明假期疏運（4/2-4/7）即將展開，6天期間高鐵加開191班次，1162列車；台灣高鐵公司提醒旅客，預計4月2日傍晚起將有第一波返鄉人潮，並在疏運期間推出「當日自由座等候時間預估」，可優先選擇綠色燈號時段搭車。

高鐵公司表示，針對自由座旅客，高鐵再度與LINE TODAY「生活頻道」合作，於疏運期間推出「當日自由座等候時間預估」，功能再優化一鍵下滑即可即時查詢，且頁面新增車站下拉式選單，以便快速查詢，方便自由座旅客預先掌握當日各站預估排隊等候時間，優先選擇綠色燈號時段搭車。

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台灣高鐵公司統計，截至今天（31日）上午8時為止，清明疏運6天共已完成58萬1千張車票訂位。同時，為加強服務旅客，疏運期間特別提供13班延後收班車次，均於晚間12點後抵達端點站（最晚至凌晨1時抵達），且配置2節自由座車廂（11-12節）。

清明疏運期間亦將針對台中以北區間自由座需求較高時段，包括4/2（四）15~20時及4/3（五）7~15時之南下方向；與4/6（一）12~21時之北上方向，行駛於南港—台中、沿途停靠各站之區間列車，均配置9節自由座車廂。

再優化一鍵下滑即可即時查詢，且頁面新增車站下拉式選單，以便快速查詢。（圖由高鐵公司提供）

台灣高鐵與LINE TODAY「生活頻道」合作，疏運期間推出「當日自由座等候時間預估」。（圖由高鐵公司提供）

自由座旅客預先掌握當日各站預估排隊等候時間，敬請優先選擇綠色燈號時段搭車。（圖由高鐵公司提供）

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