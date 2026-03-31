冬雨75年來最低 台南上半年農業供灌沒問題、民生及工業6月底前穩定供水

台南市大山城擴大灌區計畫及梅嶺青梅災損輔導議題座談會，在楠西區照興社區召開。（記者劉婉君攝）

台南地區去年12月迄今，降雨量少，農業部農田水利署長蔡昇甫表示，今年冬雨為75年來最低，較10年平均不到2成，但台南原有灌溉系統的地區，上半年農業供灌沒有問題。民生及工業用水部分，經濟部水利署副署長黃宏莆說，南部民生及工業用水6月底前可穩定供應。

針對台南市大山城擴大灌區計畫及梅嶺青梅災損輔導議題，立法委員郭國文今（31）日在楠西區照興社區邀集中央與地方單位召開座談會，說明政策進度與灌溉調度措施，並與地方交流意見，蔡昇甫面對媒體詢問時表示，農水署自2年多前開始興建系統性的灌溉設施，並以楠西區照興里為示範地區，目前已完成3座大型蓄水池，今年還會完成5座，在乾旱時可以發揮很大的功能，今年冬雨量不到往年平均的2成，已做好的灌溉系統可補充水的不足，如果旱象再持續，會選適當地點，啟動水車從虎頭埤水庫載水供應。

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蔡昇甫說，農水署在大台南地區原本就有與水利署合作，維持用水管控，台南地區只要有灌溉系統的地區，今年上半年供水絕對沒有問題，也會針對未設有灌溉系統的加強推廣，化危機為轉機。

黃宏莆說，目前曾文水庫蓄水量還可以，加上節水措施，目前都在掌控之內，台南地區民生及工業用水每日約100萬噸，6月底前可維持穩定供水。

農田水利署已在台南楠西區照興社區完成興建3座蓄水池。（記者劉婉君攝）

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