46億水湳轉運中心拖4年完工了 招商卻流標… 何時啟用市民大問號

水湳轉運中心上月底完工。（台中市府提供）

台中市斥資46億打造水湳轉運中心上月底終於完工，日前第一次營運招商卻流標，藍綠議員均質疑，建設期程延宕近4年，預定啟用日期從台中市長盧秀燕最新的施政報告中直接消失，原銜接國道1號的規劃也沒有下文，不確定性疊加下，招商乏人問津，重要建設原地空轉；交通局表示，修正招商條件後會重新招標；盧秀燕則承諾今年啟用「沒什麼問題」。

整合國道客運、市區公車、捷運、計程車等多元運具轉運、肩負水湳經貿園區交通樞紐的水湳轉運中心，今年2月27日終於完工，但第一次營運招商卻因無人投標而流標，何時能啟用引起關注。

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民進黨議員陳淑華、陳俞融及林炘烽等人均質疑，盧秀燕上任時原稱2022年底啟用，結果落成啟用期程一延再延，連盧秀燕最新施政報告有關水湳轉運中心的預定啟用日直接消失，不確定性疊加下，民間投資觀望，難怪招商流標，何時啟用成市民大問號，盧市府說一套、做一套，讓轉運中心持續空置，又見政策跳票；甚至招商作業拖到竣工前才倉促公告導致流標，陷「工程完工、營運落空」窘境，行政效率怠惰。

國民黨議員陳政顯也質疑，花大錢蓋的水湳轉運中心招商乏人問津，原稱要銜接國道一號的規劃也沒有下文，讓轉運效益大打折扣，恐淪大型車站。

交通局長葉昭甫指出，轉運中心接國道一號計畫已送交通部審查，另已收集業界意見修正招商文件，會加速重新招標；盧秀燕說，之前豐原轉運中心也曾無人投標，現在營運得很好，因業界都會先觀望，她承諾水湳轉運中心今年啟用「沒什麼問題」。

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