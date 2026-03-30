突破中國阻力拿下ITSWC主辦權 北市拚2029首輛自駕公車試營運

智慧運輸世界大會專案辦公室成立。（記者林正堃攝）

台北市2024年爭取到「2029年智慧運輸世界大會」主辦權，專案辦公室今成立，中華智慧運輸協會理事長施義芳表示，2014年至2024年共申請4次，歷經3次敗陣加上中國阻力，前年擊敗澳洲布里斯本拿下主辦權，希望接下來交通部持續提供火力支援，將以創建未來和諧共榮、人工智慧（AI）驅動的智慧交通世界為願景，整合產官學研資源，讓世界看見台灣。市長蔣萬安也說過，北市應把握此機會，以北投士林科技園區作示範，力拚自駕公車2029年試營運；交通局表示，已開過兩次會，正在蒐集業者意見與相關法規，首輛自駕公車一定會在大會前問世。

中華智慧運輸協會（ITS Taiwan）副理事長兼專案辦公室執行長曾詩淵說明，「 2029年智慧運輸世界大會（ITSWC）」預計在2029年9月10日至14日登場，避開立法院與台北市議會質詢時間，中央、地方可以全力投入打造AI驅動智慧運輸轉型的典範，劃分技術參訪與示範應用等五大執行小組，對內整合產官學研成果和資源、對外推動全球交流。

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今年是啟動元年、2027年至2028年目標強化國際鏈結、2029年結合資通訊（ICT）產業展現成果，聚焦新型態運輸與AI創新技術、聯網車輛與自動駕駛等九大核心領域，打造「Go Safe、Go Smart、Go Green」的交通生態系。

交通部政務次長陳彥伯說，十年磨一劍不容易，施義芳致詞時頻頻點名交通部，交通部長陳世凱派他來，代表中央全力支持智慧運輸世界大會，還打趣說，從與會名單來看，台北市有17人出席、交通部21人，「展現決心從這就看得出來！」瞬間哄堂大笑。

台北市副市長張溫德表示，今天不只是辦公室啟動，也是台北、台灣邁向國際智慧運輸舞台的重要里程碑，透過產官學研的努力與累積的實力，「2029年的智慧運輸世界大會，要讓國際看見台灣的智慧科技與交通運輸本事！」台灣擁有全球最完整的ICT產業鏈，台北市也不會缺席，致力推動智慧城市，包括AI號誌管理、自駕公車測試、智慧化停車分流等，未來將把北士科打造成智慧交通的重要搖籃，並且持續藉由科技手段增進市民生活品質。

公共運輸處主秘張鈞凱說，先前因為輸過3次，第4次時較無把握，2024年共11個國家在內投票，包括自己在內，還有泰國、印尼、中國、香港、韓國、日本、新加坡、馬來西亞等，台北、布里斯本都有意願申辦，最終以7票對4票勝出，事後分析應是疫後台灣搭上人工智慧風潮，能見度大增，台北提案有結合AI具有加分作用。

關於自駕公車，張鈞凱提到，局內已開過兩次會，業者也在會中反映擔心自駕公車撞人的刑事責任與經費與賠償問題。交通局運資科長王郁凱回應，目前仍在蒐集意見跟法規，還會再開第三次與中央對接，若要自行測試，需先以「無人載具科技創新實驗條例」提出申請並由經濟部個案審查，希望能夠讓相關法規常態化，才有可能逐步擴大，自駕公車預計2029年問世，不一定商轉但至少一定會測試。

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