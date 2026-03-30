中東戰火影響瀝青短缺 雲林業者：庫存只能撐到清明節

雲林某家具規模的瀝青業者表示，受中東戰火影響原料價格，自家場內瀝青庫存最多僅能供應至清明節前後。（記者李文德攝）

中東戰火導致國際能源市場急速變化，原油大漲也讓瀝青廠出現缺料。雲林縣共有10家瀝青廠，因原料的柏油基原油近兩週漲幅上看60%，一家瀝青業者表示，原料價格波動大，已壓低漲幅吸收一半成本，估計目前庫存只能撐至清明節，現瀝青公會已發文請中央協助，共提解方。

業者指出，瀝青混凝土是柏油基原油與砂石，透過重油加熱後混合製成，因中東戰火影響，3月13日開始柏油基原油開始調漲，近兩週以來從每公噸1.62萬成長至2.5萬元，漲幅約60％。依漲幅來說，瀝青應每噸從2100元調漲至2500元，考量眾多工程行面臨短缺問題，只能吸收一半成本，只稍漲至每噸2300元。

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業者表示，因原物料不穩定而面臨工料短缺問題，原本每天平均可提供500至600公噸的瀝青，近兩週溜滑梯般下滑，僅剩一半。依目前來看，庫存量最多只能撐到清明節前後，清明過後恐怕只能先讓員工做廠區簡單保養、維修，甚至安排員工旅遊。

業者指出，據了解，目前縣內已有多數同業也將在清明過後暫時休息，且更聽聞承包部分道路改善工程的業者也說要暫時停工，對於工程、建設等業者影響甚鉅。

業者表示，3月17日台灣區瀝青工業同業公會就召集大家開會，會中決議建請行政院公共工程委員會，可研議配套措施，如擬定瀝青材料價格波動調整機制、研議瀝青材料價格指數或相關調整依據，此外因應國際情勢劇烈變動，盼可中央研擬適度放寬公共工程契約變更、展延工期，或避免工程逾期而有違約罰款等情事，降低材料供應不穩而造成的履約爭議。

縣府交通工務局長汪令堯表示，目前盤點局內發包的公共工程，尚無承攬業者提出展延、停工等要求，不過因不可抗力因素導致工程出現困難者，會審核評估展延工期。

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