為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中東戰火影響瀝青短缺 雲林業者：庫存只能撐到清明節

    2026/03/30 15:22 記者李文德／雲林報導
    雲林某家具規模的瀝青業者表示，受中東戰火影響原料價格，自家場內瀝青庫存最多僅能供應至清明節前後。（記者李文德攝）

    雲林某家具規模的瀝青業者表示，受中東戰火影響原料價格，自家場內瀝青庫存最多僅能供應至清明節前後。（記者李文德攝）

    中東戰火導致國際能源市場急速變化，原油大漲也讓瀝青廠出現缺料。雲林縣共有10家瀝青廠，因原料的柏油基原油近兩週漲幅上看60%，一家瀝青業者表示，原料價格波動大，已壓低漲幅吸收一半成本，估計目前庫存只能撐至清明節，現瀝青公會已發文請中央協助，共提解方。

    業者指出，瀝青混凝土是柏油基原油與砂石，透過重油加熱後混合製成，因中東戰火影響，3月13日開始柏油基原油開始調漲，近兩週以來從每公噸1.62萬成長至2.5萬元，漲幅約60％。依漲幅來說，瀝青應每噸從2100元調漲至2500元，考量眾多工程行面臨短缺問題，只能吸收一半成本，只稍漲至每噸2300元。

    業者表示，因原物料不穩定而面臨工料短缺問題，原本每天平均可提供500至600公噸的瀝青，近兩週溜滑梯般下滑，僅剩一半。依目前來看，庫存量最多只能撐到清明節前後，清明過後恐怕只能先讓員工做廠區簡單保養、維修，甚至安排員工旅遊。

    業者指出，據了解，目前縣內已有多數同業也將在清明過後暫時休息，且更聽聞承包部分道路改善工程的業者也說要暫時停工，對於工程、建設等業者影響甚鉅。

    業者表示，3月17日台灣區瀝青工業同業公會就召集大家開會，會中決議建請行政院公共工程委員會，可研議配套措施，如擬定瀝青材料價格波動調整機制、研議瀝青材料價格指數或相關調整依據，此外因應國際情勢劇烈變動，盼可中央研擬適度放寬公共工程契約變更、展延工期，或避免工程逾期而有違約罰款等情事，降低材料供應不穩而造成的履約爭議。

    縣府交通工務局長汪令堯表示，目前盤點局內發包的公共工程，尚無承攬業者提出展延、停工等要求，不過因不可抗力因素導致工程出現困難者，會審核評估展延工期。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播