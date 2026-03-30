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    首頁 > 生活

    水湳轉運中心今年能啟用? 盧秀燕:沒有問題

    2026/03/30 15:22 記者蘇金鳳、蘇孟娟／台中報導
    陳淑華（右）批水湳轉運中心工程延宕，至今無法啟用。（記者蘇孟娟攝）

    陳淑華（右）批水湳轉運中心工程延宕，至今無法啟用。（記者蘇孟娟攝）

    台中市水湳轉運中心已報竣，民進黨台中市議員陳淑華、林祈烽今日於議會指出，斥資46.15億元打造的水湳轉運中心，在市長盧秀燕上任時原訂於2022年底啟用，卻一路延宕至今年2月27日才竣工，目前仍在驗收階段，營運招商更是全面卡關，導致完工後遲遲無法啟用，林祈烽更擔心在盧秀燕卸任後，仍然無法啟用，要求盧秀燕說明今年底前能啟用嗎？

    市長盧秀燕表示，像豐原轉運中心當初也是沒人標，大家都會先觀望再投標，現在不也是營運的很好嗎？她強調，水湳轉運中心於今年啟用沒什麼問題。

    市議員陳淑華指出，水湳經貿園區各項重大建設均有延宕通病，水湳轉運中心落成啟用期程一延再延，「完工啟用」變「竣工」，盧秀燕最新施政報告中水湳轉運中心預定啟用日消失，不確定性疊加，如何吸引民間投資參與？

    林祈烽則表示，水湳轉運中心OT（營運移轉）案自去年11月公告至今年1月2日截止，期間雖辦理一場招商說明會，卻未吸引任何廠商投標，顯示招商條件與市場期待嚴重落差。

    他質疑，市府早在去年就說預計9月底辦理公開閱覽，卻拖到11月才公告，顯見前期規劃不足，進度亦嚴重落後，如今還在檢討招標文件、重擬招商內容，對於何時重新公告、何時完成招商，始終無法提供明確時間。

    林祈烽表示，市長盧秀燕再過幾個月就卸任，現今台中國際會展中心、綠美圖都已啟用，水湳轉運中心的啟用非常重要，但擔心今年無法啟用。

    交通局長葉昭甫表示，會再檢視文件，再重新招標。台中市水湳轉運中心已報竣，民進黨台中市議員林祈烽今日於議會指出，斥資46.15億元打造的水湳轉運中心，在市長盧秀燕上任時原訂於2022年底啟用，卻一路延宕至今年2月27日才竣工，目前仍在驗收階段，營運招商更是全面卡關，導致完工後遲遲無法啟用，他擔心在盧秀燕卸任後，仍然無法啟用，要求盧秀燕說明今年底前能啟用嗎？

    市長盧秀燕表示，像豐原轉運中心當初也是沒人標，大家都會先觀望再投標，現在不也是營運的很好嗎？她強調，水湳轉運中心於今年啟用沒什麼問題。

    林祈烽表示，水湳轉運中心OT（營運移轉）案自去年11月公告至今年1月2日截止，期間雖辦理一場招商說明會，卻未吸引任何廠商投標，顯示招商條件與市場期待嚴重落差。

    他質疑，市府早在去年就說預計9月底辦理公開閱覽，卻拖到11月才公告，顯見前期規劃不足，進度亦嚴重落後，如今還在檢討招標文件、重擬招商內容，對於何時重新公告、何時完成招商，始終無法提供明確時間。

    林祈烽表示，市長盧秀燕再過幾個月就卸任，現今台中國際會展中心、綠美圖都已啟用，水湳轉運中心的啟用非常重要，但擔心今年無法啟用。

    交通局長葉昭甫表示，會再檢視文件，再重新招標。

    林祈烽擔心水湳轉運中心今年底前無法啟用。（記者蘇金鳳攝）

    林祈烽擔心水湳轉運中心今年底前無法啟用。（記者蘇金鳳攝）

    市長盧秀燕表示，水湳轉運中心今年啟用沒有問題。（記者蘇金鳳攝）

    市長盧秀燕表示，水湳轉運中心今年啟用沒有問題。（記者蘇金鳳攝）

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