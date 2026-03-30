台二線車輛滑落卡鐵軌邊坡 台鐵福隆=大里單線一度單線行車

福隆=大里間西正線（K39+700）旁有公路車禍，車輛越過護欄沿邊坡滑落至路線旁。（圖取自台灣便當管理局-附屬鐵路部）

首次上稿：14:26

更新時間：15:11（14:17恢復雙向通車）

今天中午12點55分台鐵福隆=大里間西正線（K39+700）驚傳有車輛越過護欄，沿邊坡滑落至路線旁，導致邊坡路樹樹枝有接觸電車線的情形，為維行車安全，福隆=大里間西正線一度封鎖，暫以東正線單線雙向行車，上、下行列車均有延誤，經工務及電力單位現場評估，暫不影響行車，原預計下午3點修復，但稍早已於14時17分恢復雙線行車。

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宜蘭縣頭城鎮大里天公廟前方的北部濱海公路，今天（30日）中午12點多傳出一輛曳引車疑似爆胎，擦撞同向6輛車，其中1輛撞破護欄滑落邊坡，邊坡樹枝碰觸宜蘭線鐵道電車線，福隆到大里間的西正線一度封閉，所幸沒人傷亡。

台鐵公司表示，今天12時55分於福隆=大里間西正線（K39+700）處有公路車輛越過護欄，沿邊坡滑落至路線旁，致邊坡路樹樹枝有接觸電車線的情形，公司立即通知工務單位前往現場查看，為確保行車安全，福隆=大里間西正線封鎖，暫以東正線單線雙向行車。

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