影像社工周碩惠以鏡頭捕捉服務本質 展現社工最真實溫度

在「115年度台北市優良社工人員表揚暨攝影展」中，周碩惠作品《影跡裡的生命本意》榮獲第二名，在展覽現場讓無數人駐足。（記者蔡愷恆攝）

在「115年度台北市優良社工人員表揚暨攝影展」中，周碩惠作品《影跡裡的生命本意》榮獲第二名，在展覽現場讓無數人駐足。不過，周碩惠本業並非社工，而是影像剪接領域工作，他參與公司內部的培訓課程，接觸到了公益活動。「當初發現做公益、有產出付出後，能從被關懷者身上得到回饋，那是一種很特殊的感覺。」

這份純粹的悸動，讓他在課程結束後並未止步，反而主動尋找社福單位，展開了長達兩年多的自發性服務。

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事實上，這份助人的種子早在大學時期就已埋下。就讀慈濟大學期間，周碩惠便參與過相關的服務活動，雖然當時僅是「參加」，但這些生命經驗的累積，最終在他往後的社工實踐中開了花。

身為一名具備影像背景的社工，周碩惠習慣透過鏡頭記錄服務點滴。他發現這些紀錄不僅是個人的收藏，更能感染身邊的朋友。

「在擔任社工的過程中，雖然看似我們在給予，但其實自己才是那個『受予恩惠』的人。」他謙卑地表示，從被關懷者身上獲得的回饋，才是支持他持續記錄、持續服務的動力。這次參展的作品，便是他在服務過程中捕捉到的真實光影——當時陽光灑落，他正牽著老人家，那一刻的構圖與氛圍，完美詮釋了他對這份職業的觀察。

作品刻意不記錄容貌，只記錄靈魂交會的瞬間。在光影投射下，地上的兩個影子呈現出傾聽與交託的姿態。

周碩惠認為，社工並非高高在上的施予者，而是與受助者在同一片陽光下、共同承擔生命重量的「同行者」。影子邊緣或許模糊，但其中的關懷無比清晰。這反映了社工的本質：像影子一樣，不喧賓奪主，卻始終存在。

他說：「社工的本意，不在於解決多少問題，而在於那份願意彎下腰、與另一個生命重疊的善意。」

在「115年度台北市優良社工人員表揚暨攝影展」中，周碩惠作品《影跡裡的生命本意》榮獲第二名，在展覽現場讓無數人駐足。（台北市社會局提供）

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