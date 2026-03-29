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    首頁 > 生活

    清明掃墓車輛何處停？新北紅黃線開放停車看這裡

    2026/03/29 15:29 記者徐聖倫／新北報導
    清明連假新北市全域紅黃線開放停車一覽表。（記者徐聖倫翻攝）

    清明連假新北市全域紅黃線開放停車一覽表。（記者徐聖倫翻攝）

    清明連假將近，新北市警局預計將湧現掃墓人、車潮，經分析歷年交通狀況，除提前規劃交通疏導及管制，配合交通部高速公路局連假國道措施，為紓解停車需求，也彙整墓區周邊開放紅、黃線停車路段，供民眾就近停放，減少違規停車與交通壅塞。

    4月3日至6日為清明連假，據往年經驗分析，五股區成泰路與孝義路口、中和區興南路二段399巷、三芝區101號市道及八里區龍米路等路段，易發生壅塞；另淡水區北新路為通往北海福座、龍巖及懷恩墓園主要幹道，連假期間北新路及台2線車流量將明顯增加。

    新北市警局警提前規劃交通疏導、管制，配合交通部高速公路局單一費率、每日0時至5時暫停收費，以及國道1號、3號高乘載管制與國道5號部分匝道封閉等，提醒民眾出發前透過警察廣播電台或「1968即時路況」查詢，彈性調整行程。

    另為紓解停車需求，新北警彙整墓區周邊開放紅、黃線停車路段，供民眾就近停放，減少違規停車與交通壅塞。相關交通管制、接駁車資訊及停靠站，可至「新北市清明服務網」查詢。

    新北市警局呼籲，墓區多位於山區、停車空間有限，民眾可多利用大眾運輸、接駁專車或共乘前往，共同維護連假期間交通順暢與行車安全。

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