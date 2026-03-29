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    首頁 > 生活

    合歡山杜鵑花季4/11開跑 假日祭高乘載、流量管制

    2026/03/29 15:29 記者劉濱銓／南投報導
    合歡山杜鵑花季交管4月11日開跑，每逢例假日將進行高乘載與流量管制。（資料照，林保署南投分署提供）

    合歡山杜鵑花季交管4月11日開跑，每逢例假日將進行高乘載與流量管制。（資料照，林保署南投分署提供）

    春暖花開，南投合歡山4月迎來杜鵑花季，今年花期祭出交管，從4月11日至6月14日，每逢例假日上午6點至11點，仁愛鄉台14甲線翠峰至大禹嶺路段，將實施高乘載與流量管制，小客車3人以上才放行，若車多壅塞，也會啟動流量管制，每10分鐘放行20輛車，籲請用路人注意。

    公路局埔里工務段表示，目前合歡山區已有部分杜鵑花開，預計4月中旬進入賞花期，由於過去賞花車潮曾造成交通大打結，因此今年持續實施花季交管，範圍從台14甲線18K翠峰至41.5K大禹嶺路段。

    埔里工務段說，交管期間逢例假日與勞動節連假，小客車須3人以上才放行，其餘客運接駁車、乙類大客車、大型重機及機車則不在此限，民眾可多搭乘大眾運具，管制期間禁止大貨車進入。

    至於行車流量管制，則會視路況啟動，凡遇車多擁塞，將採10分鐘放行20輛車的管制措施，時段從上午6點至中午11點止，民眾也可利用平日上山賞花，以避開車潮與交管。

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