屏東規模4.7地震震央罕見 未來3至5天注意4至4.5餘震

今天上午11時12分屏東縣來義鄉發生芮氏規模4.7地震。（氣象署提供）

今天上午11時12分屏東縣來義鄉發生芮氏規模4.7地震，震央在屏東縣政府南南東方29.3公里處，深度23.3公里。中央氣象署地震測報中心指出，這起地震發生位置罕見，在地震學所稱空白區，因此這起地震有助於能量釋放，但仍須留意，未來3-5天內可能會有規模4-4.5餘震發生，民眾應多加注意。

根據氣象署測報資料，震度3級地區為屏東縣，震度2級地區為高雄市、台東縣、台南市、嘉義縣，震度1級地區為嘉義市、南投縣、雲林縣、彰化縣、台中市。

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中央氣象署地震測報中心科長陳達毅表示，今天上午11點12分屏東縣來義鄉規模4.7地震，對南部造成有感搖晃，除了屏東震度3級外，鄰近縣市高雄、台南、嘉義、台東也有達到震度2級，中台灣也有出現震度1級。

陳達毅說明，這起地震未達到國家級警報，但有透過強震即時警報軟體在地震發生後11.22秒針對屏東縣、台東縣及高雄市發布，另外也透過電視台推播，在震後約30秒左右發布。

陳達毅解釋，這起地震主要為應力從東部碰撞擠壓在西部產生斷層及破碎帶釋放能量，這次震央接近潮州斷層，從過去30年來看，潮州斷層地震發生次數、規模不算太多，規模4以上、不超過5的地震共計17次。這起地震剛好在潮州斷層系統「中間帶」，過去規模較大的地震都發生在北段，發生位置較為罕見、屬「空白區」。

陳達毅表示，該區域長期沒有地震發生，可能會累積能量，因此這起地震有助於能量釋放，若未來持續異常發生，須提高警覺。不過，他也提醒，未來3-5天內可能會有規模4-4.5餘震發生，民眾應多加注意。

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