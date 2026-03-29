新北技職再創佳績 13職種奪10冠、47人晉級決賽

網頁設計青少年組第一名的中正國中吳昱漢同學表示，這段歷程讓他深刻體會，只要肯努力就一定看得到成長。（教育局提供）

勞動部第56屆全國技能競賽北區賽青少年組成績揭曉，新北市技職學生表現亮眼，在13個職種中勇奪10項第一名，累計獲得77項獎項、47人取得全國決賽資格，整體獲獎率近7成，再度展現新北技職教育扎根成果。

此屆競賽中，新北選手在多項職種表現突出，新北高工於商務軟體、工業控制等項目包辦前5名，泰山高中及新北高工在電子及平面設計領域包辦前4名，淡水商工與樹人家商於餐飲服務職種包辦前3名，瑞芳高工漆作裝潢也奪得前2名；另在網頁技術與3D數位遊戲藝術等職種，更囊括所有獲獎名次，表現亮眼。

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教育局技職教育科長江彥廷指出，此次成績關鍵在於媒合「技高菁英師資」跨域指導青少年選手，並透過國小試探、國中扎根、技高拔尖的三級銜接制度，強化學生從基礎到專業的培育歷程，使選手得以穩定發揮。

江彥廷表示，新北推動「New Top World世界頂尖人才一貫化政策」，以8年12億元投入技職教育，透過國小職業試探、國中技藝教育及技高金手培訓，建構完整人才培育鏈，並結合三級培訓與六大策略及在地就學獎學金制度，布局AI與科技專業人才。未來將持續強化實作能力與競賽經驗，培育更多選手站上國際舞台，展現技職教育實力。

榮獲電子職種第一名的五股國中呂立葳非常感謝泰山高中培訓團隊與五股國中老師的悉心指導。（教育局提供）

榮獲3D數位遊戲藝術第一名的永和國中鄭鈞淏感謝智光商工培訓老師及學長們的技術啟發。（教育局提供）

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