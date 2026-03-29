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    台北松山區公所電話「87878787」 全網壞笑：罵人新用法！

    2026/03/29 16:29 即時新聞／綜合報導
    台北市松山區公所。（圖擷取自Google地圖）

    台北市松山區公所。（圖擷取自Google地圖）

    台北市松山區公所的電話號碼「87878787」，近日被當成母湯冷知識，被全網瘋傳。據悉，數字「87」的中文諧音，恰好與台語「白癡」（pe̍h-tshi，指一個人愚蠢、笨拙）相近，不少網友實際查證後，確認「87878787」這組很嗆得電話號碼，不僅真實存在且屬於行政機關，瞬間被強烈衝擊感逗樂，還調侃能把它當成新的罵人哏。

    據了解，一名網友日前在社群平台Threads發布一段趣味對話，經理有天隨口問起助理「你知道松山區公所的電話嗎？」，而助理則是一臉困惑並回應不清楚，經理則立即揭密是「87878787」，不過被助理質疑真實性。原PO透露，事後他查詢發現松山區公所電話真是4個「87」，忍不住大笑說：「以後罵人就可以說，你是松山區公所嗎？」

    該文一出，電話號碼「87878787」迅速在社群爆紅，還吸引大批調皮網友發揮創意，留下各種歪樓言論，「有4個87」、「官方電話也太派」、「為什麼背下來了？」、「公所也太懂年輕人」、「這樣很難忘記電話」、「奇怪的知識跑到我腦裡了」、「我們公司公務車也是8787」、「撥到一半會忘記撥到第幾個87」、「這跟台中的『市政北七路』有異曲同工之妙」、「以後說人家是松山區公所會不會構成妨害名譽」。

    將在年底大選挑戰台北市議員第3選區（松山、信義）連任的現任議員張文潔，則幽默表示：「各位，這94我們松山區公所同仁的便民之處R。」事實上，這組電話早在2017年就掀起PTT鄉民熱議，還將它封為打一次就記住的「經典神號」，區長薛秋火則在事後表示，這組電話從民國86年用到現在，沒有民眾覺得不妥，因此沒有換號打算。

    另據松山區公所官網資料記載，他們對外公開的電話確實是「（02）8787-8787」。至於一些好友好奇，松山區公所的分機是否有「87」，結果無論是區長還是各課室電話表，都很巧妙地與「87」開頭完美錯開，爆紅的諧音哏僅在主專線。

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    公所電話號碼「02-87878787」 松山區長：請唸成報喜

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    近日松山區公所電話號碼「87878787」，突然在社群平台Threads爆紅。（圖擷取自「松山區公所」官網）

    近日松山區公所電話號碼「87878787」，突然在社群平台Threads爆紅。（圖擷取自「松山區公所」官網）

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