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    首頁 > 生活

    別再幫牠搭梯子了！ 天竺鼠照護有鼠奴意想不到的禁忌

    2026/03/29 16:39 記者蔡清華／高雄報導
    不愛喝水的天竺鼠可以蔬菜水蓮補充水分。（圖：高市動保處提供）

    不愛喝水的天竺鼠可以蔬菜水蓮補充水分。（圖：高市動保處提供）

    鼠奴才必修課！高雄市動保處邀獸醫開講「天竺鼠神隊友」大補帖，公開多項天竺鼠照護正確方式，以及禁忌，專家指出，不要以為老鼠就是喜歡爬上爬下，幫牠搭建梯子，其實牠們腳沒有肉墊，爬上爬下很容易骨折，建議以平面飼養的空間為主！

    亞幸動物醫院特殊寵物獸醫師藍將誠說，飲食要依照天竺鼠的年齡來安排乾牧草及蔬菜的比例，例如7個月大的天竺鼠，就建議多吃提摩西（牧草的一種），不愛喝水的天竺鼠就可以蔬菜（如水蓮）來補充水分。另外，天竺鼠無法自行合成維他命C，每日必須透過飲食攝取約 20-25mg。

    且不同鼠類牙齒顏色不同，黃金鼠是黃色，但天竺鼠正常應該就是白色，一般成年天天以體質1公斤為優，避免太胖或太瘦，如果食慾不振或是毛髮（尤其是耳後方）脫落，都要留意是不是有疾病問題。

    高市府農業局長姚志旺表示，天竺鼠的生命雖然短暫，但給予的愛可以很有深度。希望透過專業醫師的分享與這場寓教於樂的活動，讓飼主在享受天竺鼠陪伴的同時，也能具備正確的照護醫療觀念，落實「認養、愛護、終養」的動保核心價值。

    高雄市動保處邀獸醫開講「天竺鼠神隊友」大補帖，公開多項天竺鼠照護正確方式。（圖：高市動保處提供）

    高雄市動保處邀獸醫開講「天竺鼠神隊友」大補帖，公開多項天竺鼠照護正確方式。（圖：高市動保處提供）

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