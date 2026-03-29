屏東萬丹森林公園受歡迎 民眾哀怨「找無廁所」

屏東縣萬丹森林公園啟用後相當受到歡迎。（記者羅欣貞攝）

屏東縣新地標萬丹森林公園歷經2年籌畫、施工及整備後，在15日啟用，啟用後不但受到鄉親歡迎，也吸引外鄉鎮甚至雲林等外縣市民眾參觀，有人反映「怎麼沒有廁所，很可惜」；屏東縣長周春米今（29）日說明，將先購置流動廁所，後續會覓適合地點建置公廁。

屏東縣長周春米今（29）日在萬丹森林公園出席二手物市集時表示，要跟鄉親解釋「怎麼沒有廁所」：首先這是台糖的土地，沒有辦法說蓋就蓋，要先進行地目變更；第二點，當初森林公園是為了萬丹鄉親所設計，鄉親不管早上或黃昏來運動後，都可以回家上廁所，但是現在公園太紅了，連外鄉鎮，甚至高雄、雲林等外縣市的民眾也來參觀，很感謝大家的支持與肯定。後續縣府會規劃，工務處會先購置比較新的流動廁所，接下來也會找一個比較適合的地方建置，廁所的管理不是那麼容易，希望屆時大家能夠共同維護與愛護。

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萬丹公園旁的台糖種苗園區廣達20公頃，屏東縣府與台糖合作將此打造為萬丹森林公園，15日啟用第一期園區、面積6.5公頃，工程經費約7000萬元，去年5月起施工。第二期園區也正積極洽談中，縣府將爭取盡快開放全區20公頃，滿足鄉親需求。

屏東縣府工務處表示，萬丹森林公園目前啟用的園區，整體規劃融入在地特色與自然景觀，核心的「紅豆廣場」設計靈感取自萬丹最具代表性的農產─紅豆與牛奶，以色彩繽紛地景鋪面呈現地方文化意象，園區內並設景觀砌石水道、多條親近自然的步行動線，包括環繞公園綠意的「環園步道」、近距離探索豐富自然生態的「生態觀察棧道」。

萬丹森林公園啟用當天縣府舉辦2場活動，清晨有3000人健走、下午近2000人跳有氧；今（29）日又舉辦二手物來來去去市集，吸引逾8000人參加，加上平日、假日都有縣內外人士前來參觀、休閒，的確有廁所的使用需求。

萬丹森林公園有親水環境，親子玩水好開心。（記者羅欣貞攝）

萬丹森林公園今（29）日舉辦二手物市集，設有流動廁所。（記者羅欣貞攝）

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