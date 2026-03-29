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    首頁 > 生活

    雄中85級校友「30重聚」 98歲日籍老校友驚喜現身

    2026/03/29 14:24 記者許麗娟／高雄報導
    高雄市長陳其邁遞給大學長宮城政三郎名片時，他驚訝市長竟也是學弟。（雄中提供）

    高雄市長陳其邁遞給大學長宮城政三郎名片時，他驚訝市長竟也是學弟。（雄中提供）

    高雄中學85級校友昨（28）日舉辦畢業30週年的「30重聚」，席中，來自日本沖繩高齡98歲的老校友宮城政三郎驚喜現身，並重返母校懷念80年前求學的景物。

    宮城政三郎出生於1928年，曾於日治時期就讀高雄中學，戰後返回沖繩，2024年雄中校長莊福泰和學務主任顏銘賢曾受日本台灣平和基金會邀請，前往沖繩親自頒發遲了78年的榮譽畢業證書給宮城政三郎。人生歷經戰火與時代變遷他，始終未曾忘懷在高雄求學的歲月，在98歲高齡之際，仍重返母校雄中，並受邀參加85級校友的「30重聚」活動，讓現場與會的600多位校友們都相當感動。

    宮城政三郎在出席晚會前，先行返回雄中校園參觀，他對校園中歷史悠久的紅樓建築印象深刻，特別對第1棟建物記憶猶新。在操場旁，亦回憶起當年因戰爭而接受軍事訓練的情景，並多次強調自己一生堅決反對戰爭，正因親眼見證太多同學與熟人在戰火中喪生，因此致力於推動和平教育，期盼歷史悲劇不再重演。

    高雄中學校長莊福泰表示，宮城學長在中風後仍持續努力復健，只為維持健康、再次回到高雄與母校，這份心意令人動容。對一位98歲的長者而言，這不只是一趟旅行，而是一種回家。

    校方指出，高雄中學一向珍視每一位校友，無論身處何地、來自何種時代，皆是雄中大家庭的重要成員。宮城政三郎跨越近一世紀重返母校，不僅見證個人生命的堅韌與情感，也象徵台日之間深厚且延續不斷的人文連結。

    98歲宮城政三郎出席雄中85級30重聚晚宴，對於在校小學弟的表演讚賞不已。（雄中提供）

    98歲宮城政三郎出席雄中85級30重聚晚宴，對於在校小學弟的表演讚賞不已。（雄中提供）

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