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    首頁 > 生活

    三峽青年林峻丞守護邊緣孩子20年 「小草書屋」盼重建打造創生技職基地

    2026/03/29 14:23 記者黃政嘉／新北報導
    林峻丞（右1）在新北市三峽區成立「小草書屋」照顧當地弱勢孩子，現址年久失修面臨重建，今找來過去在書屋長大的小宇（左1）、翔翔（中）、元元（右2），一同與前新北市長朱立倫（左2）團聚合影。（記者黃政嘉攝）

    林峻丞（右1）在新北市三峽區成立「小草書屋」照顧當地弱勢孩子，現址年久失修面臨重建，今找來過去在書屋長大的小宇（左1）、翔翔（中）、元元（右2），一同與前新北市長朱立倫（左2）團聚合影。（記者黃政嘉攝）

    新北市三峽青年林峻丞2006年自台北返鄉照顧在地孩子，2015年於三峽區成立「小草書屋」，透過周邊的國中、小輔導室引薦，讓弱勢家庭的孩子可到書屋接受關懷與成長陪伴，三峽書屋現址前身為熱炒店，屋齡逾60年，因年久失修，同時配合法規要求，書屋今舉辦原址重建啟動發布會，將展開5層樓「青少年職能培育基地」的募資、重建並行工程。

    「小草書屋」先在三峽成立，2020年另在桃園大溪成立據點，目前共近50位孩子在書屋陪伴下成長，時任新北市長朱立倫也參與2015年書屋落成典禮，朱立倫今天受邀參與書屋的重建啟動發布會。創辦人林峻丞打趣說道，「雖然我們叫小草，但跟今天要上凱道的『小草』不太一樣」，朱立倫在台下聽到也露出笑容。

    林峻丞表示，「小草書屋」致力落實「早期介入」與「創生陪伴」，希望在三峽接住每位處於風險邊緣的少年，希望社會的力量一起關注孩子的成長和發展，有助於未來降低很多社會成本，重建募資估計需2700萬元，「我們要趕在孩子掉進社會縫隙前，織起1張結合在地產業的安全網」。

    過去在三峽小草書屋長大的3位孩子，現已為大學生、出社會工作，今受邀回來書屋重聚團圓，「翔翔」從1個人在空蕩家屋等待的孩子，變成在甘樂食堂的廚房，為眾人掌勺的廚師職人；「元元」過去家庭清苦，弟弟在路上排徊，被林峻丞撞見，進而邀請到書屋，給予陪伴關懷，「元元」現就讀台灣藝術大學，擅長視覺整合設計；「小宇」小時候不易控制情緒，被書屋接住後，現為保家衛國的國軍，過去他曾與朱立倫擁抱，相隔10年，今天「小宇」穿上軍服，再度與朱立倫相擁。

    「小宇」現為國軍，他過去曾在書屋落成時，與朱立倫擁抱，相隔10年，「小宇」今穿上軍服再度與朱立倫相擁。（記者黃政嘉攝）

    「小宇」現為國軍，他過去曾在書屋落成時，與朱立倫擁抱，相隔10年，「小宇」今穿上軍服再度與朱立倫相擁。（記者黃政嘉攝）

    三峽「小草書屋」的孩子在1樓活動空間玩耍，1名孩子裝扮成七爺八爺。（記者黃政嘉攝）

    三峽「小草書屋」的孩子在1樓活動空間玩耍，1名孩子裝扮成七爺八爺。（記者黃政嘉攝）

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