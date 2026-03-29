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    首頁 > 生活

    侯友宜淡水春祭追思先烈 新北推139處清明服務站、38條接駁車

    2026/03/29 14:32 記者羅國嘉／新北報導
    新北市長侯友宜儀式後逐一致意家屬，表達關懷與敬意。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜儀式後逐一致意家屬，表達關懷與敬意。（記者羅國嘉攝）

    新北市政府今（29）日於淡水忠烈祠舉行春祭典禮，市長侯友宜擔任主祭官，與市府團隊、軍警消代表及烈義士家屬一同追思先烈，現場以白玫瑰取代傳統焚香致意。市府今年在全市設置139處清明服務站，開闢38條接駁車，提供割草工具與交通接送等服務。

    侯友宜依循古禮進行獻花、上香、獻供與恭讀祭文等儀式，向烈義士牌位致上最高敬意。儀式結束後，侯逐一致意並慰問在場家屬，關心生活狀況並致贈慰問品，表達市府對英烈遺族長期關懷與支持。侯友宜表示，因為有無私奉獻的英雄守護家園，社會才能安定，市府將持續照顧遺族，讓尊榮與關懷延續不間斷。

    新北市民政局長林耀長指出，淡水忠烈祠自1953年設立，環境清幽、景致優美，鄰近淡水海關碼頭、滬尾砲台、一滴水紀念館及雲門舞集劇場等景點，是淡水地區的靜謐角落。市府除持續辦理祭祀典禮外，今年也在全市設置139處清明服務站，開闢38條接駁車，提供割草工具與交通接送等服務，讓市民掃墓追思更加便利、不再奔波。詳情上「新北清明服務網」查詢。

    新北市長侯友宜表示，市府今年也於全市設置139處清明服務站及38條接駁車，提供割草工具與交通接送等服務。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜表示，市府今年也於全市設置139處清明服務站及38條接駁車，提供割草工具與交通接送等服務。（記者羅國嘉攝）

    新北市政府今日於淡水忠烈祠舉行春祭典禮，市長侯友宜擔任主祭官，與市府團隊、軍警消代表及烈義士家屬一同追思先烈。（記者羅國嘉攝）

    新北市政府今日於淡水忠烈祠舉行春祭典禮，市長侯友宜擔任主祭官，與市府團隊、軍警消代表及烈義士家屬一同追思先烈。（記者羅國嘉攝）

    新北市政府今日於淡水忠烈祠舉行春祭典禮，市長侯友宜與市府團隊、軍警消代表及烈義士家屬一同追思先烈。（記者羅國嘉攝）

    新北市政府今日於淡水忠烈祠舉行春祭典禮，市長侯友宜與市府團隊、軍警消代表及烈義士家屬一同追思先烈。（記者羅國嘉攝）

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