無縫銜接淡江大橋！淡海輕軌2期先期軌道3月完工

淡江大橋預計5月通車，新北市府同步推動捷運淡海線第2期先期工程。（記者羅國嘉攝）

淡江大橋預計5月通車，新北市府同步推動捷運淡海線（淡海輕軌）第2期先期工程。市長侯友宜今（29）日視察表示，目前工程進度達36.5％略為超前，預計3月底完成軌道鋪設，可無縫銜接淡江大橋，提前排除捷運主體工程施工障礙，避免通車後二度施工影響交通，並呼籲中央加速核定修正計畫，以利串聯淡水與八里軌道路網。

侯友宜指出，淡海輕軌第2期將銜接八里線，串聯淡水老街、淡海新市鎮及淡江大橋生活圈，先期工程已於2025年6月動工，優先處理淡江大橋與淡水端交會處路口介面，針對中正路、沙崙路口一帶，同步施作軌道鋪設、道路拓寬及管線遷移，以降低未來通車後再施工對交通影響。

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侯友宜說明，該案原由交通部規劃，路線原擬行經淡水老街，經多次與地方溝通後，於2020年3月達成不進老街、改採河岸方案的共識，同年10月提送修正計畫至中央審議，至2025年11月已送審第13次，歷時5年5個月仍未核定；八里線（八里輕軌）可行性報告也於2020年3月經交通部同意後送行政院審議，至2025年10月同樣送審第13次，歷時6年尚未核定，盼中央加速審議。

新北市捷運局長李政安表示，淡海線第2期為淡水整體路網的最後一塊拼圖，將銜接第1期及捷運淡水線，除強化通勤功能外，也串聯沿線觀光景點，透過輕軌系統連結新舊市區，未來淡海新市鎮V11崁頂站可直達V21捷運淡水站，有助紓解市區交通壅塞，並串接淡水老街、淡海新市鎮與淡江大橋生活圈，並銜接橋上預留的八里線路廊，完善北海岸軌道網絡。

議員鄭宇恩指出，此工程應完善交通配套與管制措施，由於施工地點距離住宅較近、建物也較為老舊，居民對噪音的感受將比新市鎮更為直接，相關單位應及早因應與規劃，避免未來再出現如三鶯線相同的問題。

議員陳偉杰則說，市府早在2020年依民意提出河岸方案送中央審議，但至今已逾5年仍未核定，八里輕軌更延宕6年，呼籲中央儘速核定。

新北市長侯友宜（右2）、立委洪孟楷（右1），以及市議員鄭宇恩（左2）、陳家琪（左3）、陳偉杰（右後）等人赴捷運淡海線第2期先期工程視察。（記者羅國嘉攝）

在地議員呼籲，新北市府應及早因應淡海輕軌第2期工程噪音等環境影響，避免重演三鶯線相關問題；圖為淡海輕軌運行照。（記者羅國嘉攝）

新北市淡海輕軌2期先期工程軌道3月底完工。（記者羅國嘉攝）

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